CAC40 : lente remontée en Europe, le pétrole bat des records

La bourse de Paris a réduit de moitié ses pertes depuis la publication du 'CPI' américain : le CAC40 cédait -0,6% autour des 7.200 points se retrouve au-delà des 7.230 et le SBF-120 (-0,3%) à 5.508Pts.



Le 'CPI' n'affecte pas non plus Wall Street qui se maintient dans le vert avec une hausse homogène -fait inhabituel après 90 minutes de cotations- de +0,2% sur les 3 principaux indices (Dow Jones, S&P500 et Nasdaq).



La publication des chiffres très attendus de l'inflation américaine s'avère donc être un non-événement : le Département du Travail a dévoilé un indice des prix à la consommation américain en hausse séquentielle de +0,6% par rapport à juillet, soit un score de +3,7% en août par rapport au même mois de 2022 (après +3,2% en juillet), qui s'avère un peu supérieur aux attentes des économistes (+3,6%).



Hors énergie (-3,6%... une donnée qui va s'inverser fortement en septembre) et produits alimentaires (+4,3%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel 'coeur' (le plus suivi par la FED) s'est établi à 4,3% le mois dernier, un niveau globalement conforme à celui qu'anticipait le marché en moyenne (après +4,4% en juillet).



Les marchés obligataires se dégradent un peu en cette veille de réunion de la BCE jugée cruciale : nos OAT et les Bunds affichent +2Pts depuis 90 minutes (les marchés de taux semblent s'être figés) à 3,205% et 2,601% (après une ultra-brève poussée de fièvre à 14H30 jusque vers 3,245% et 2,69% respectivement vers 14H31).

Les T-Bonds US affichent ce soir le même écart avec +2Pts à 4,285% (et 4,368% au plus haut).



Selon certains économistes, la lenteur de ce processus de désinflation plaide en faveur du maintien en territoire restrictif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui se réunira la semaine prochaine.



Pour d'autres, le cycle de hausse des taux touche au contraire à sa fin, ce qui les conduit à mettre en garde contre tout excès d'optimisme au cas où ces chiffres devraient surprendre favorablement.



Les investisseurs attendent par ailleurs les décisions qu'annoncera demain la BCE, qui semble, elle, partagée entre son objectif de juguler une inflation persistante et la nécessité de relancer une croissance en panne.



Sur la base du marché monétaire, les stratèges de Deutsche Bank estiment que la probabilité de l'annonce par la BCE d'un nouveau tour de vis de 25 points de base demain se situe désormais à 53%, contre 41% lundi et 24% la semaine passée.



Les cours pétroliers restent en hausse ce mercredi (+0,5% à 92,5$ sur le Brent), dopé par les craintes liées à un plafonnement de l'offre des pays producteurs, Arabie Saoudite et Russie en tête, l'emportant sur les perspectives d'un ralentissement de l'économie (la Chine accélère ses achats, malgré l'apparente atonie de la croissance).



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1% à 89,5 dollars, un plus haut depuis un an.

Le FOREX demeure très calme avec un Dollar Index en repli de 0,1% à 104,60.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eutelsat Communications annonce que ses deux satellites à fortes capacités Hotbird 13F et Hotbird 13G sont pleinement entrés en service commercial.



Thales annonce avoir réalisé une démonstration en conditions réelles en mer des capacités de localisation, identification et neutralisation de mines du 'premier système de lutte anti-mines dronisé, complet et intégré au monde'.



Enfin, SES a annoncé mercredi qu'il s'était allié à Starlink, le système de communications par satellite de l'entreprise aérospatiale SpaceX d'Elon Musk, en vue de proposer une offre de connectivité commune à destination des croisiéristes.





