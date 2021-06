CAC40 : à l'équilibre avant de nouvelles statistiques

La Bourse de Paris débute la séance sans grand changement jeudi matin après ses records de la veille, les investisseurs restant prudents en attendant la publication de plusieurs indicateurs-clé. L'indice CAC 40 reste proche des 6516 points.



Aidé par le coup de pouce d'une légère détente au niveau des taux d'intérêt, le marché parisien avait repris 0,5% hier et fini au plus haut du jour à 6521,5 points, ce qui correspond à un nouveau sommet annuel.



La reprise post-pandémique et l'amélioration des perspectives de croissance continuent de soutenir les marchés boursiers, tout comme les matières premières, et relèguent au second plan les inquiétudes entourant la remontée de l'inflation et l'apparition de nouveaux variants du coronavirus.



En Europe, on est publié ce matin les indices PMI d'IHS Markit pour le secteur des services, qui étaient ressortis à des niveaux déjà très solides lors de leurs dernières publications.



L'indice PMI 'composite' final compilé par le bureau d'études s'est nettement redressé le mois dernier, passant de 53,8 en avril à 57,1, dépassant le consensus établi à 56,9 et signalant une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité. Il s'agit de son taux d'expansion le plus élevé depuis février 2018.



L'annonce, cet après-midi, de l'indice ISM des services devrait de son côté confirmer la dynamique de redressement spectaculaire amorcée aux Etats-Unis.



Toujours sur le plan macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance plus tard dans la journée de l'enquête ADP sur l'emploi privé américains, des chiffres de la productivité et des inscriptions aux allocations chômage.



Tous ces indicateurs précéderont la parution, demain, des chiffres très attendus de l'emploi américain pour le mois de mai.



Plus le rapport du Département du Travail sera positif, plus la Fed sera disposée à discuter des conditions d'un éventuel ralentissement de ses rachats d'actifs, le fameux 'tapering' tant redouté par les marchés.



Du coté des valeurs, Saint-Gobain indique que son résultat d'exploitation du premier semestre 2021 devrait clairement dépasser le niveau historique du second semestre 2020, et que sa marge d'exploitation pour cette période devrait ainsi atteindre un nouveau record. Ses ventes d'avril et mai continuent en effet à afficher de très bonnes tendances, soutenues par la dynamique de la rénovation en Europe, la croissance de la construction en Amériques et en Asie-Pacifique.



Crédit Agricole Consumer Finance annonce détenir 100% du capital de SoYou, la filiale de crédit à la consommation créée avec Bankia en Espagne, le rachat des 49% détenus par Bankia ayant été autorisée par la Banque d'Espagne le 1er juin.



Rémy Cointreau publie un résultat net part du groupe hors éléments non-récurrents en hausse de 19,4% à 148,2 millions d'euros au titre de son exercice 2020-21, avec une marge opérationnelle courante améliorée de 2,4 points à 23,4%. A fin mars 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 1,01 milliard d'euros, en progression de 1,8% en organique (à devises et périmètre constants).



Pierre & Vacances publie une perte nette de 342 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, contre une perte de 145,8 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel courant passé de -125,6 à -307,2 millions d'une année sur l'autre.



