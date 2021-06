CAC40 : atteint des niveaux inexplorés depuis 2000

La Bourse de Paris clôt la journée avec un gain de 0,3%, à 6640 points, confirmant la tendance haussière continue de l'indice parisien depuis sept semaines.



Le CAC 40 a même atteint en début d'après-midi un sommet inexploré depuis l'an 2000, à 6656 points, avant de céder un peu de terrain en fin de journée.



Porté par les progrès des campagnes de vaccination et la réouverture de l'économie, le CAC 40 a bondi de plus de 19% depuis le 1er janvier et affiche un gain de 36% au cours des 12 derniers mois.



Avec cette progression, le marché dépasse largement les performances de ses homologues européens et, plus étonnant, celles des locomotives habituelles des marchés que sont le Dow Jones et le Nasdaq.



L'agenda économique s'annonçait chargé aujourd'hui avec la publication de nombreux indicateurs aux Etats-Unis, dont les ventes au détail, les prix à la production ou la production industrielle.



Selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 0,8% en mai par rapport au mois précédent, ou de 0,7% hors alimentation, énergie et négoce, des progressions supérieures aux attentes des économistes.



Après une hausse de 0,1% en avril (révisée d'une estimation initiale de 0,5%), la production industrielle américaine a augmenté de 0,8% au mois de mai en rythme séquentiel, là où les économistes attendaient en moyenne une progression un peu moins forte.



La croissance de la production manufacturière a ralenti dans la région de New York au mois de juin, a annoncé mardi la Réserve fédérale de New York. Son indice 'Empire State' est ressorti à 17,4 contre 24,3 en mai et 22 attendus en moyenne par les économistes. Il s'agit malgré tout du 12ème mois consécutif d'expansion de l'activité.



Ces statistiques seront d'autant plus scrutées que la Réserve fédérale débute aujourd'hui une réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) devant durer deux jours.



Si les marchés n'attendent aucune décision majeure de la part de l'institution, ils seront à l'affût de commentaires sur l'inflation et l'emploi dans l'anticipation d'un possible resserrement monétaire au cours des mois qui viennent.



'Une intervention énergique de Jérôme Powell est nécessaire pour empêcher l'avènement d'un nouvel ordre inflationniste mondial', estime ainsi Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



En Europe, la balance commerciale corrigée des variations saisonnières de la zone euro était à +9,4 milliards d'euros en avril selon Eurostat, en baisse par rapport à mars (+18,3 milliards) du fait à la fois d'une diminution des exportations (-2,3%) et d'une hausse des importations (+2,4%).



Du côté des valeurs, Suez a annoncé l'acquisition d'Aria Technologies, un spécialiste français de la qualité de l'air, afin de répondre aux besoins croissants de ses clients en matière de changement climatique.



SES a annoncé le renouvellement de son contrat avec Comcast Technology Solutions, la filiale technologique du géant américain des médias Comcast.



L'Union Européenne fait savoir qu'elle est parvenue à un accord avec les Etats-Unis au sujet des aides publiques touchées par les avionneurs respectifs de chaque partie, à savoir Airbus et Boeing. Après 17 années de différends, ' les deux parties chercheront désormais à surmonter les divergences de longue date et éviter de futurs litiges ', indique la Commission européenne.



Berenberg a d'ailleurs relevé mardi son objectif de cours sur Airbus, qu'il fait passer de 110 à 140 euros, alors que le secteur de l'aéronautique recommence selon lui à reprendre de l'altitude.



Credit Suisse réitère son opinion Neutre sur le titre Eutelsat avec un objectif de cours de 10,60 E. ' Nous restons prudents quant à la reprise de la croissance des revenus d'Eutelsat sur le segment du haut débit fixe, qui est à l'origine de l'expansion, et quant à l'investissement dans OneWeb ' indique l'analyste.



Enfin, Carrefour a annoncé mardi le lancement de 'Carrefour Links', une nouvelle plateforme de données destinée à aider ses partenaires industriels à mieux connaître les attentes de ses clients grâce au marketing 'de bout en bout'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.