CAC40 : biais positif avant l'ouverture

Après une progression de plus de 1,5% à 6385 points vendredi, le CAC40 pourrait commencer la semaine sur un gain de l'ordre de 0,4% au vu des futures, alors que de nombreux indicateurs sont prévus dans les prochains jours.



Seul l'indice Empire State de la Fed de New York est attendu comme donnée économique ce lundi, mais les jours à venir verront paraitre, aux Etats-Unis, les chiffres de la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board et l'indice PMI flash.



De ce côté-ci de l'Atlantique, sont prévues cette semaine, notamment, de nouvelles estimations du PIB et de l'inflation dans la zone euro, l'inflation au Royaume Uni, puis les indices PMI flash des principales économies de la région.



Dans l'actualité des valeurs, seront publiés par exemple les résultats de groupes tels que les Américains Walmart, Home Depot et Cisco, ainsi que les Européens Ryanair, Engie, Vodafone, Bouygues, Kingfisher et easyJet.



Pour l'heure, Veolia et Suez annoncent avoir signé un accord de rapprochement, confirmant les termes de l'accord de principe conclu le 11 avril dernier, avec un prix d'acquisition par action Suez qui sera relevé à 20,50 euros (coupon attaché).



Parallèlement à cet accord, les deux groupes de services aux collectivités font part de la signature d'un protocole d'accord avec le consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP en vue de la création d'un 'nouveau Suez'.



Sanofi et GSK annoncent que leur candidat-vaccin recombinant avec adjuvant contre la Covid-19 a entraîné la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues, dans le cadre d'une étude de phase II.



