CAC40 : cède -0,2%, l'inflation US à +4,2% en rythme annuel

La Bourse de Paris (-0,2%) -après plus de 5 heures de stagnation autour du point d'équilibre- réagit négativement au chiffre de l'inflation (CPI) publié à 14H30 : les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,8% en avril 2021 par rapport au mois précédent (soit +4,2% en rythme annuel contre +3,6% anticipé), d'après le Département du Travail.

Les marchés obligataires accueillent ces chiffres avec un grand flegme (T-Bonds inchangé à 1,625%, idem pour nos OAT à 0,225% et les Bunds à -0,160%).



Les pressions inflationnistes s'accumulent aux Etats-Unis depuis quelques mois et les investisseurs craignent que ces tensions conduisent la Réserve fédérale à durcir sa politique monétaire, peut-être dès cet été.



'Si l'inflation reste trop longtemps supérieure à l'objectif, la Réserve fédérale devra avoir le courage de durcir sa politique monétaire malgré le coût que cela engendrerait pour l'économie', prévient William De Vijlder, le directeur de la recherche économique du groupe BNP Paribas.



Les intervenants de marché ont prise également connaissance ce matin des prix à la consommation en France. Sur un an, les prix augmentent de 1,2% en avril, après +1,1% en mars, d'après l'Insee qui révise donc son estimation pour avril en baisse de 0,1 point par rapport à l'estimation provisoire de la fin du mois.

Le Dollar se redresse brusquement de +0,5% vers 1,2090E, le pétrole 'Brent' se maintient au-dessus des 69$.



Les 'futures' sur indices américains signalent pour l'instant une ouverture en baisse à New York ce mercredi, mais la statistique des prix à la consommation pourrait changer la donne.



A Paris, EDF (+1,3%) a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires d'un peu plus de 21,9 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, correspondant à une croissance organique de 6,2%. En France, le chiffre d'affaires du premier trimestre pour ce qui concerne ses activités de production et de commercialisation, son principal métier, s'est élevé à 8,8 milliards d'euros, soit une hausse organique de 3,9%.



Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 3,974 milliards d'euros au 1er trimestre 2021, en croissance de 6,0 % par rapport au 1er trimestre 2020 (structure réelle et pcc) et de 1,5 % par rapport au 1 er trimestre 2019.



Saint-Gobain annonce être entré en négociation exclusive avec le Groupe Chausson en vue de l'acquisition de la société française Panofrance, un distributeur spécialiste de bois et de panneaux pour la construction et l'agencement.



TF1 annonce que sa filiale Newen prend une participation minoritaire dans la société Kubik Films fondée en 2016 par les frères Sánchez-Cabezudo, réalisateurs du long-métrage 'La nuit des tournesols' et de la série espagnole 'Crematorio'.

CGG chute de -12% après l'annonce d'une perte de 81MnsE et une chute de l'Ebitda.



