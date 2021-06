CAC40 : complètement à l'arrêt, malgré l'embellie sur les OAT

La stagnation du CAC40 se poursuit à une heure de la clôture et Wall Street n'est pas plus inspirant.

Pourtant, cette séance est marquée par une nette détente des taux, avec au passage l'enfoncement de rendements planchers qui n'avaient pas été revus depuis début mars.

L'indice CAC oscille désormais entre le vert et le rouge (à 0,1% près) et il n'améliore pas son zénith des 6.574 de la veille (6.564 au plus haut ce matin).



L'Euro-Stoxx50 est également à l'arrêt (ou en repli marginal de 0,1% vers 4.092, dans le sillage de Francfort qui perd 0,6%), imitant la stagnation des grands indices américains à proximité de leurs niveaux records: le plus gros écart est pour le Nasdaq avec +0,1%, les écarts sur le Dow Jones et le S&P500 ne sont même pas mesurables !



Les investisseurs se trouvent tous les jours des excuses pour rester dans l'expectative : depuis 48H, ce seraient les chiffres de l'inflation américaine attendus ce jeudi (la BCE se réunit également demain, la réunion du FOMC de la FED se tiendra la semaine prochaine).

Les stocks des grossistes US sont parus à 16H: ils ressortent en hausse de +0,8% comme prévu, après +4,3% le mois dernier.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 15,9 milliards d'euros en avril, à comparer à 14 milliards le mois précédent, du fait d'un tassement de 1,7% des importations et d'une stagnation (+0,3%) des exportations.



Les indices boursiers sont en panne, et pourtant, 'il se passe quelque chose' ce mercredi: l'embellie sur les marchés obligataires s'accélère très sensiblement avec -4Pts de rendement sur nos OAT (à 0,105%), sur les Bunds (-3,8Pts à -0,26%)... et sur les T-Bonds (-4Pts à 1,488%, au plus bas depuis le 7 mars dernier).

Une telle détente devrait être de nature à apaiser les craintes de durcissement monétaire imminent... les marchés de taux semblant valider une poursuite du statu-quo jusqu'à 2022 (alors qu'un changement de stratégie était envisagé fin août, dans le cadre du sommet des banquiers centraux organisé par la FED fin août à Jackson Hole).



Dans l'actualité des valeurs, Hermès et Kering pulvérisent un nouveau record à 1.199E et 750,4E respectivement.

Les banques -victimes de la forte détente des taux depuis mardi- reculent symétriquement de -1,5%- à l'image de BNP-Paribas ou Crédit Agricole), AXA ferme a marche avec -1,9%.



Renault annonce que dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 12 janvier 2017 concernant certains véhicules diesel d'anciennes générations, la société Renault SAS a été mise en examen le 8 juin 2021 pour tromperie.



Safran indique avoir réalisé avec succès le placement d'OCEANE à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal de 730 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés. Le règlement-livraison est prévu le 14 juin.



STMicroelectronics annonce que Benedetto Vigna, président du groupe produits analogiques, MEMS et capteurs (AMS), a informé la société qu'il quittera ses fonctions le 31 août prochain pour devenir CEO d'une autre entreprise.



La Compagnie des Alpes annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 231 millions d'euros pour 'amorcer une nouvelle phase de son développement et anticiper le rebond d'activité prévu dès la fin de la crise sanitaire'.





