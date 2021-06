CAC40 : en léger repli avant la BCE et l'inflation US

Au lendemain d'une progression de 0,2% à près de 6563 points, le CAC40 débute la séance en repli vers 6548Pts (-0,2%), dans l'attente des deux grands rendez-vous de la séance, prévus tous deux en début d'après-midi.



'La réunion de la BCE, ce jeudi, sera l'événement de la semaine du côté de la zone euro. Mme Lagarde devrait rappeler sa volonté de soutenir l'activité économique et annoncer la poursuite des programmes d'achats d'obligations', avançait Aurel BGC en début de semaine.



A paraitre aussi en début d'après-midi, l'inflation au titre du mois de mai aux Etats-Unis pourrait ralentir à +0,5% en rythme séquentiel (+0,6% en données coeur), mais au contraire accélérer à +4,7% en rythme annuel (+3,6% en donnée coeur), selon Jefferies.





Dans l'actualité des valeurs, Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions ordinaires pour un montant maximum de 558,6 millions d'euros.



Le groupe de matériaux pour semiconducteurs Soitec a dévoilé mercredi soir un résultat net de 72,7 millions d'euros au titre de son exercice 2020-21, en baisse de 34%, pour un chiffre d'affaires annuel de 583,8 millions, en repli de 2,3%.



Alstom a indiqué que son consortium va livrer un projet ferroviaire interurbain de grande envergure au Mexique, contrat d'une valeur totale d'environ 1,3 milliard d'euros, dont près d'un milliard pour la part d'Alstom-Bombardier.



Le titre Stellantis est en repli de près de 3% ce matin. Dans le cadre des enquêtes judiciaires de plusieurs constructeurs automobiles entamées en 2016 et 2017, Peugeot, filiale à 100 % de Stellantis a été mise en examen hier par le tribunal de Paris sur des allégations de ' tromperie ' dans le cadre de la vente de véhicules diesel Euro 5 en France entre 2009 et 2015.



Oddo maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Dassault Aviation et relève son objectif de cours de 1215 à 1325 euros. ' Dassault Aviation va bénéficier d'un momentum très dynamique sur les prochains mois avec une amélioration fortement probable de la liquidité, des avancées dans les campagnes militaires et le rebond attendu des commandes Falcon', estime l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.