CAC40 : finit la semaine sur des records, ainsi que W-Street.

La Bourse de Paris termine la séance et la semaine sur de nouveaux records annuels ou absolus en intraday et en clôture : le CAC40 progresse de +0,45% vers 6.385,5Pts (soit +1,6% hebdo) tandis que le CAC40 'GR' (+0,65%) finit au-delà des 17.900Pts (à 17.933).



Les indices US inscrivent en effet une nouvelle rafale de records absolus avec un S&P500 (+0,7%) à 4.234 et un Dow Jones (+0,5%) à 34.720Pts.



Mais c'est le Nasdaq qui se détache avec +1,4% suite à une brusque détente -plutôt inattendue- des taux d'intérêt.



L'Euro-Stoxx50 gagne 0,75% à 4.030Pts (pas de nouveau record mais il s'en faut d'une dizaine de points).



En effet, la publication des chiffres de l'emploi s'avère 'explosive'... mais pas du tout dans le registre attendu.



Alors que le consensus tablait sur 930.000 à 1 million de créations d'emplois, le mois d'avril se solde par seulement 266.000 (contre 916.000 le mois précédent en estimation initiale).



Et ce n'est pas la seule surprise puisque les créations de mars sont aussi sérieusement révisées à la baisse de 916.000 vers 770.000 (-146.000) tandis que les chiffres de février sont légèrement revus à la hausse, de 468.000 à 536.000 (+68.000).



Le taux de chômage ressort à 61,1% alors que le consensus tablait sur 6% à 5,8%... enfin, le taux de population active s'établit à 61,7% (on espérait 62%).



Ces chiffres ont fait plonger le rendement des T-Bonds de -8Pts de base vers 1,47% avant qu'il ne se redresse vers 1,5550%: les chiffres du jour éloignent le risque d'une hausse de taux liée à une 'surchauffe' et un risque d'emballement de la spirale 'prix/salaires'.



Mais attention, le faible nombre de nouveaux emplois signifie que les chômeurs préfèrent continuer de toucher 300$ par semaine plutôt que d'accepter un job qui leur rapporte à peine plus... dont les employeurs pourraient se retrouver contraints d'offrir de meilleurs salaires, sauf si les aides aux chômeurs sont rapidement réduites.



Mais que les chiffres du 'NFP' soient forts, ou faibles, les indices US continuent de progresser, même chose pour le chômage: il était attendu à 6% ou 5,8%, il remonte vers 6,1% mais le résultat est le même... Wall Street bat record sur record.



Là encore, certains stratèges voient surgir des 'drapeaux rouges' sur des marchés considérés comme 'chauds bouillant' et dont l'accès de fièvre s'étend maintenant aux matières premières et aux crypto-monnaies.



'Les indicateurs techniques, comme les mesures de solidité relative, ont récemment mis en évidence le caractère 'suracheté' des actions américaines et européennes', insistent ce matin les équipes de Berenberg.



'En termes absolus, les valorisations semblent également tendues', met en garde la banque privée allemande.



Sur le front des devises -c'est peut-être le phénomène le plus spectaculaire de la semaine- le Dollar dévisse de -0,8% vers 1,216/E et se retrouve au plus bas depuis le 26 février.

Le grand gagnant du jour est l'or qui bondit de +1,1% au-delà des 1.835$/Oz (une grosse résistance oblique).



A Paris, ST-Micro se redresse soudainement de +2,9% dans le sillage du Nasdaq et des 'semi'.



Symétriquement, le Crédit Agricole SA perd -1,7% après publication d'un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 43,1% à 932 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, avec notamment un coût du risque en chute de 38,2% à -384 millions. Le résultat brut d'exploitation sous-jacent a augmenté de 14% à 1,8 milliard d'euros (+19,1% hors FRU), pour des revenus sous-jacents en hausse de 7,2% à 5,51 milliards.



Natixis a annoncé hier soir un PNB sous-jacent est en hausse de +25% à 2 049 ME sur un an au 1er trimestre 2021 (+19% en incluant H2O AM). Tous les métiers présentent une croissance de leurs revenus, avec la BGC en hausse de +38% sur un an, la Gestion d'actifs et de fortune à +11% sur un an, l'Assurance à +5% sur un an et les Paiements à +4% sur un an. Le résultat net part du groupe ajusté de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 353 ME au 1er trimestre 2021.



Le groupe Casino (-2,6%) enregistre un chiffre d'affaires de 7.1 MdsE au titre du premier trimestre, stable en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt. A taux de change constants, l'EBITDA du 1er trimestre s'établit à 204 ME, progressant de 21% (+19% en France).



Euronext annonce avoir réalisé avec succès une émission obligataire senior à trois tranches représentant un montant total de 1,8 milliard d'euros, obligations qui seront admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Dublin à partir du 17 mai.



La lanterne rouge du jour est Rubis avec un pullback de plus de -6% après un chiffre d'affaires jugé décevant.