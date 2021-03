CAC40 : manque de peu +10% au T1, W-Street attend plan Biden

Pas de 6ème hausse d'affilée : la Bourse de Paris s'effrite de -0,34% et nous offre une ultime séance de fin de trimestre plutôt médiocre... mais le gain annuel qui s'élève à +9,3% laissera sur leur faim ceux qui pensaient ce matin que la barre des +10% serait atteinte à 17H35.

Ils pourront se consoler avec l'E-Stoxx50 qui gagne +10,3%, malgré les -0,16% de ce mercredi (malgré les derniers habillages de bilans trimestriels).

Wall Street évolue depuis 15H30 sans tendance forte, avec un Dow Jones en hausse de 0,1% tandis que le S&P500 gagne 0,7% à près de 3.988 (et se rapproche d'un record absolu).

Le Nasdaq avec +1,6% (vers 13.260) est le seul qui semble vraiment tirer parti du PMI de Chicago qui fait un bond de +7Pts à 66,3 (il était anticipé à seulement 60,3).



Si Joe Biden dévoile les détails d'un plan de 2.000Mds en faveur des infrastructure (sur 8 ans) qui est déjà 'dans les cours', Wall Street pourrait également s'inspirer d'ici 22H d'un bon chiffre d'ADP concernant l'emploi publié à 14H15.



En effet, le secteur privé des Etats-Unis a créé 517.000 emplois en mars selon le cabinet Challenger/ADP, dépassant un peu l'estimation moyenne des économistes: c'est un triplement par rapport aux 176.000 créations de février (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 117.000).



Cette forte accélération des créations de postes en mars s'appuie principalement sur les 437.000 nouveaux emplois générés par le secteur des services (tourisme restauration), tandis que celui de la production de biens en a créés 80.000.



Les marché obligataires semblent se détendre un peu (avec des gains marginaux sur nos OAT qui se détendent à -0,05% contre -0,03% et les T-Bonds US restent inchangés vers 1,7200%) alors que les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,1% sur un an en mars 2021, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, soit une accélération après un taux annuel de +0,6% observé le mois précédent.



Les dépenses de consommation des ménages en biens en France se montrent stables en volume en février 2021 en rythme séquentiel, après une chute de 4,9% en janvier (au lieu de -4,6% en estimation initiale), selon les données de l'Insee.

Aux Etats Unis, le président devrait faire adopter par le Congrès un programme de l'ordre de 2.000Mds$ sur huit ans, financé par un taux d'impôts sur les sociétés à 28%, et qui devrait inclure divers secteurs tels que les transports, les véhicules électriques, la fourniture d'eau, le haut-débit, l'électricité et les semi-conducteurs.



Dans l'attente, le Dollar consolide un peu face à l'Euro, vers 1,1745 (-0,25%) et le pétrole reste quasi stable.



A Paris, les champions des énergies 'alternatives' flambent avec McPhy +6,2%, Neoen +7,3%... et Eramet gagne près de 6%.



Capgemini indique viser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de +7% à +9% à taux de change constants entre 2020 et 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle de 14% d'ici 2025.



Casino annonce avoir mené avec succès son opération de refinancement lancée le 22 mars, pour un montant total de 1,525 milliard d'euros, dépassant donc le 1,225 milliard initialement visé en raison d'un fort intérêt des investisseurs.



Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Eramet et relève son objectif de cours de 75 à 86 euros, notant que la valorisation du groupe minier et métallurgique en termes de VE/EBITDA ressort à 2,8 fois 2022 (contre 5,6 fois en moyenne sur 10 ans).





