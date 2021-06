CAC40 : peu de changement avant l'emploi américain

La Bourse de Paris débute la séance sans grand changement vendredi matin, une certaine prudence dictant la tendance dans l'attente de la publication, en tout début d'après-midi, du dernier rapport sur l'emploi américain. L'indice CAC 40 reste proche des 6500 points.



Les investisseurs attendent avec impatience les chiffres mensuels de l'emploi américain, qui pourraient nourrir les spéculations sur un futur resserrement de la politique monétaire de la Fed.



La publication du rapport du Département du Travail est attendue à 14h30. Selon les économistes, les Etats-Unis devraient avoir créé 650.000 emplois au mois de mai, après 266.000 nouveaux postes en avril.



Il va s'agir d'une véritable épreuve de vérité pour les marchés, sachant que la statistique est l'une des plus suivies par les investisseurs et que la Fed a fait du retour au plein-emploi l'élément central de sa politique.



Si les créations d'emplois devaient confirmer la bonne santé de l'économie américaine, la Réserve fédérale pourrait être tentée de lever le pied dans son soutien à l'économie en réduisant progressivement ses rachats d'actifs.



'Certains membres de la Réserve Fédérale font entendre leur petite musique, encore minoritaire, mais de plus en plus audible', fait ainsi remarquer Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.



'Le point d'inflexion des politiques monétaires n'est plus une hypothèse lointaine et improbable', ajoute-t-il.



A l'inverse, une statistique décevante pourrait laisser craindre que la reprise s'essouffle déjà aux Etats-Unis et faire reculer Wall Street, d'autant que l'envolée des valeurs américaines cette année intègre le scénario d'un redressement vigoureux de l'activité.



Les derniers indicateurs en date, notamment les indices ISM publiées cette semaine, sont néanmoins venus la robustesse de l'économie, justifiant a fortiori la possibilité d'un prochain resserrement monétaire.



Du coté des valeurs, Vivendi annonce être entré en discussion avec Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), en vue de la cession à PSTH de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG BV) détenus par Vivendi, avant la distribution de 60% d'UMG et sa cotation. Cette opération serait réalisée sur une base de valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG BV.



Airbus annonce avoir signé son premier contrat Flight Hour Services (FHS) avec un client nord-américain, à savoir la compagnie aérienne JetBlue qui acquiert ainsi des services de maintenance à long terme des composants Airbus pour ses 70 avions A220 en commande.



L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Natixis, déposée par JPMorgan Chase Bank (succursale de Paris) pour le compte de BPCE, sera ouverte du 4 juin au 1er juillet 2021 inclus.



Le titre Interparfums progresse de près de 1,5% suite à l'annonce de négociation avec Salvatore Ferragamo. Le groupe a annoncé des négociations exclusives en cours avec Interparfums pour gérer les cosmétiques de prestige, la licence mondiale des parfums de la marque Ferragamo.



