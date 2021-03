CAC40 : poursuit son rebond après un gain de 2% en hebdo

La Bourse de Paris reste favorablement orientée cette semaine à moins de nouveaux soubresauts sur le compartiment obligataire, ou de mauvaises nouvelles sur le front de l'inflation. L'indice CAC 40 avance de 0,6% à 5817 points.



Le marché parisien avait progressé de 2% la semaine passée et les investisseurs continuent d'espérer que les indicateurs économiques resteront solides, sans toutefois trop réveiller les rendements obligataires.



Les Bourses mondiales semblent en effet demeurer à la merci d'un regain de tension sur le marché obligataire, dont la forte volatilité a provoqué bon nombre de remous sur les indices ces dernières semaines.



Face à la récente poussée des rendements des obligations d'Etat - notamment dans la zone euro - les investisseurs attendent une réaction ferme de la part de la Banque centrale européenne (BCE), dont le conseil des gouverneurs se réunira jeudi.



Les intervenants de marché souhaitent que la banque centrale manifeste sa détermination à agir en cas de hausse persistante des rendements, par exemple en ayant recours à son programme d'achats d'urgence face à la pandémie, le fameux 'PEPP'.



Après être retombés dans le rouge vendredi, les taux américains avaient tendance à repartir à la hausse ce lundi et le T-Bond à 10 ans affiche actuellement 1,59% de rendement, contre 1,56% en fin de semaine dernière.



Certains stratèges estiment malgré tout que le redressement des rendements obligataires n'est que 'temporaire' et que les marchés d'actions devraient rester portés par la réouverture progressive des économies, par les bons résultats des entreprises et par le soutien perpétuel des banques centrales et des gouvernements.



Quant au mouvement de rotation sectorielle en place depuis le début de l'année, il semble avoir pris de l'ampleur ces dernières semaines au vu de la vigueur affichées par les valeurs cycliques, financières et liées à l'énergie, toujours aux dépends des titres technologiques.



Du côté des indicateurs, le marché prendra connaissance demain des derniers chiffres du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre puis, mercredi, des données concernant l'inflation aux Etats-Unis, un indicateur qui sera suivi de près compte tenu des récentes interrogations entourant l'évolution des prix.



Du coté des valeurs, Total annonce avoir remporté, au travers de sa filiale d'énergies renouvelables en France Total Quadran, 50 mégawatts (MW) de projets solaires, lors de la neuvième période de l'appel d'offres CRE 4.



Pernod Ricard a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans La Hechicera. Il s'agit d'une marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012. ' La Hechicera s'est imposée comme la référence du rhum haut de gamme, grâce à sa cuvée multi-médaillée La Hechicera Reserva Familiar ' indique le groupe.



Les commandes et livraisons d'avions commerciaux d'Airbus pour le mois de février 2021 ont été publiées. Le groupe a livré en février 2021 32 avions à 20 clients (2 A220, 29 A320 Family (2ceo, 27neo), 1 A350). Airbus a enregistré sur ce mois de février 2021 11 commandes. Les livraisons 2021 à ce jour sont de 53 avions à 27 clients.



