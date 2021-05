CAC40 : rebond en vue après les minutes du FOMC

En recul de 1,4% à 6262 points, le CAC40 pourrait ouvrir en hausse d'environ 0,6% à en croire les futures, au lendemain d'une clôture en repli à Wall Street (-0,5% sur le Dow Jones) à la suite de la parution des minutes de la dernière réunion du FOMC.



'Plusieurs responsables de la Fed se sont accordés pour dire qu'il pourrait devenir approprié de discuter d'une réduction des rachats d'actifs 'à un certain moment' au cours de réunions futures', souligne Wells Fargo à ce sujet.



'Toutefois, nombre de participants ont conclu que l'économie américaine restait loin d'atteindre le mandat dual de la Fed d'un emploi maximal et d'une inflation soutenue au-dessus de 2%', tempère la banque californienne.



Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs seront attentifs à l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie et aux inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis à l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour avril.



Dans l'actualité des valeurs, Bouygues dévoile un résultat net part du groupe positif de 21 millions d'euros au premier trimestre 2021, contre -204 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 7,7 milliards d'euros.



Sanofi annonce que de nouvelles données de recherche seront présentées au prochain congrès virtuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra du 4 au 8 juin, données concernant notamment l'amcénestrant, le Libtayo et le Sarclisa.



Crédit Agricole indique que sa filiale italienne a dépassé le seuil de 95% du capital de Credito Valtellinese, en prenant en considération les actions apportées dans la cadre de l'offre publique de retrait et les actions acquises en dehors de cette offre.



Eurazeo revendique, au 31 mars 2021, des actifs sous gestion de 22,7 milliards d'euros, en hausse de 21% sur 12 mois et de 4% par rapport à fin 2020, dont 16 milliards gérés pour le compte d'investisseurs partenaires.



