CAC40 : réduit de moitié ses pertes de la matinée après stats

La Bourse de Paris (-0,3% vers 6.500) limite la casse après avoir ricoché une nouvelle fois sous 6.522Pts, puis reperdu jusqu'à -0,7%.

Le CAC 'GR' a brièvement inscrit un 27ème record intraday en 44 séances (à 18.443) avant de se repli vers 18.360.

Les indices US avaient rouvert en net repli, chutant de -1% en moyenne vers 15H45.

Ils ont réduit leurs pertes de moitié : le Dow Jones ne cède plus que 0,3%, le S&P500 -0,6%, le Nasdaq perd -1,1%.

Pour la seconde séance consécutive, l'Europe résiste bien mieux que les US: la consolidation reste marginale avec -0,2% pour l'E-Stoxx50, -0,6% à Madrid et à Londres... et Francfort renoue avec l'équilibre.

Les opérateurs ont pris connaissance de plusieurs indicateurs-clé aux Etats Unis.



Le dernier en date est peut-être le plus riche d'enseignement : La croissance de l'activité s'est accélérée de 62,7 à 64 à un rythme plus soutenu que prévu en mai dans le secteur américain des services, montre une enquête publiée jeudi par l'ISM.



Sans surprise, c'est le sous-indice des prix qui a le plus augmenté (+3,8 points à 80,6 contre 76,8), ce qui tend à confirmer les anticipations d'une remontée de l'inflation.



La composante de la production est, elle, ressortie en hausse de 3,5 points.

En revanche, le sous-indice lié à l'emploi a baissé de 3,5 points.



Un repli qui n'est pas très 'raccord' avec les chiffres hebdo du chômage, ni l'étude mensuelle d'ADP, selon laquelle le secteur privé a généré +978.000 nouveaux emplois au mois de mai.

Une estimation qui pulvérise de +300.000 le consensus qui tournait autour de +670.000/680.000.

Le score d'avril a été largement révisé à la baisse, de +742.000 à +654.000.



Le secteur loisirs/hôtellerie-restauration aurait apporté +440.000 nouveaux jobs, éducation et santé +139.000, les transports +109.000.

Emploi toujours : les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé de 20.000 au cours de la semaine du 29 mai pour repasser sous le seuil des 400.000, à 385.000, a annoncé ce matin le Département du Travail.



Il s'agit de leur plus bas niveau depuis mars 2020.



La moyenne mobile sur quatre semaines, qui rend mieux compte de la tendance de fond sur le marché de l'emploi, ressort également en baisse, en repli de 30.500 postes à 428.000.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités - c'est-à-dire au-delà d'une première semaine - a en revanche augmenté, avec un gain de 169.000 à plus de 3,77 millions.



La hausse de la productivité non-agricole a été confirmée à +5,4% aux Etats-Unis au premier trimestre 2021 en rythme annuel, selon le Département du Travail en seconde lecture, après une chute de 3,8% au trimestre précédent.



Cette hausse de la productivité, globalement conforme au consensus, traduit une croissance de 8,6% de la production pour une augmentation de 3% du nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 1,7%.



En Europe, les indices PMI d'IHS Markit pour le secteur des services ont été publiés ce matin: ils sont ressortis à des niveaux déjà très solides lors de leurs dernières publications.



L'indice PMI 'composite' final compilé par le bureau d'études s'est nettement redressé le mois dernier, passant de 53,8 en avril à 57,1, dépassant le consensus établi à 56,9 et signalant une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité. Il s'agit de son taux d'expansion le plus élevé depuis février 2018.





Du coté des valeurs, Saint-Gobain (+4% et nouveau record absolu à près de 58E) indique que son résultat d'exploitation du premier semestre 2021 devrait clairement dépasser le niveau historique du second semestre 2020, et que sa marge d'exploitation pour cette période devrait ainsi atteindre un nouveau record. Ses ventes d'avril et mai continuent en effet à afficher de très bonnes tendances, soutenues par la dynamique de la rénovation en Europe, la croissance de la construction en Amériques et en Asie-Pacifique.



Carrefour est maintenant en 2ème position avec +2,5%, loin devant Michelin, 3ème sur le podium avec seulement +1%.



Crédit Agricole Consumer Finance annonce détenir 100% du capital de SoYou, la filiale de crédit à la consommation créée avec Bankia en Espagne, le rachat des 49% détenus par Bankia ayant été autorisée par la Banque d'Espagne le 1er juin.



Rémy Cointreau publie un résultat net part du groupe hors éléments non-récurrents en hausse de 19,4% à 148,2 millions d'euros au titre de son exercice 2020-21, avec une marge opérationnelle courante améliorée de 2,4 points à 23,4%. A fin mars 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 1,01 milliard d'euros, en progression de 1,8% en organique (à devises et périmètre constants).



Pierre & Vacances publie une perte nette de 342 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, contre une perte de 145,8 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel courant passé de -125,6 à -307,2 millions d'une année sur l'autre.





