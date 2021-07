CAC40 : repasse les 6.525, bien aidé par le record du S&P500

Voilà, c'est fait et bien fait: le CAC40 reprend +2,07% à 6.529 et efface ainsi ses pertes de jeudi (-2%).

Alors que la séance s'achevait en Europe (+2% en moyenne), le S&P500 battait un nouveau record au-delà des 4.362, encourageant l'appétit pour le risque à la veille du weekend.



La cassure des 6.400 points (clôture à 6.392 points) est donc invalidée, et cela rassure car l'enfoncement du support intermédiaire des 6.395 points constituait une première alerte: un changement de configuration plus sévère interviendrait en cas de rechute en direction des seuils majeurs des 6300 et 6290 points, avertissent les chartistes.



La déprime des investisseurs de jeudi était liée à la crainte que la propagation du variant 'Delta', plus contagieux que la version d'origine du Covid, conduise à un reconfinement généralisé dans des pays où la vaccination s'est imposée.



Mais le S&P500 efface lui aussi ses pertes de la veille (+0,9% à 4.365) et le Dow Jones progresse de plus +1,3% à 34.860 (il revient à 0,4% des 35.000Pts) et le Nasdaq de +0,5% : c'est donc une hausse robuste.



Côté chiffres 'macro', les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont enregistré une hausse un peu plus forte que prévu en mai : le Département du Commerce a fait état d'une augmentation de 1,3% des stocks de grossistes après une augmentation révisée de +1,1% au mois d'avril (conforme au consensus).



Parallèlement, les ventes des grossistes ont augmenté de 0,8% en mai.



Le ratio stocks/ventes, qui mesure le délai théorique d'écoulement des stocks au rythme actuel des ventes, a atteint 1,23, un niveau très inférieur aux 1,56 de mai 2020, ce qui montre une tendance au déstockage chez les grossistes.



Les investisseurs se détournent aujourd'hui des actifs sans risque qu'ils plébiscitaient la veille : les T-Bonds américains voient leur rendement grimper de 1,29% ce matin vers 1,348%, nos OAT repassent de 0,035% à 0,06%.



Du coté des valeurs, le secteur aérien domine le classement avec Airbus +3,4% et Safran à +3%... mais le luxe et les banques finissent N° ex-aqueo sur le podium avec LVMH et Sté Générale à +3,6%.

Air Liquide a signé un nouveau contrat d'approvisionnement de long terme en gaz industriels à Zhangjiagang City, dans la province de Jiangsu, en Chine. Le contrat a été signé avec Jiangsu Shagang Group, la plus grande entreprise sidérurgique privée de Chine et parmi les 5 leaders mondiaux.



BPCE a franchi hier le seuil de 90% du capital et des droits de vote de Natixis. Cela permettra de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.



' Les résultats définitifs de l'offre publique feront l'objet d'un avis publié par l'AMF après sa clôture prévue le 9 juillet 2021 et la demande de retrait obligatoire interviendra dans la foulée ' indique le groupe.



Elior Group a réalisé l'émission hier de 550 000 000 euros d'obligations senior à échéance 2026 et a mis en place un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 100 000 000 euros et un nouveau crédit senior revolving d'un montant principal total de 350 000 000 euros.



TF1 a annoncé hier soir que les instances représentatives du personnel de Bouygues, TF1 et M6 ont approuvé unanimement le projet de rapprochement entre TF1 et M6. Le groupe Bouygues et RTL Group d'une part et TF1 et M6 d'autre part annoncent ainsi la signature entre eux des accords relatifs au rapprochement des groupes TF1 et M6.





