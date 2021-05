CAC40 : repli attendu dans le sillage de Wall Street

Les futures sur le CAC40, en recul de 0,8% vers 6220 points, présagent un début de séance morose à Paris en ce Jeudi de l'Ascension, au lendemain d'une clôture largement négative à Wall Street (-2% sur le Dow Jones, -2,7% sur le Nasdaq).



'Une inflation à la consommation plus élevée que prévu en avril a exacerbé les inquiétudes au sujet d'un possible durcissement de politique monétaire de la part de la Réserve Fédérale', expliquait Wells Fargo.



Pour rappel, par rapport à avril 2020, l'indice des prix a augmenté de 4,2% en brut et de 3% hors éléments volatils, des rythmes annuels en accélération sensible par rapport à mars et au-dessus des attentes de Jefferies (3,6% et 2,4% respectivement).



Aucune donnée macroéconomique européenne n'est prévue en ce jour férié, mais les opérateurs doivent prendre connaissance, en début d'après-midi aux Etats-Unis, des prix à la production pour avril et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.



Dans l'actualité des valeurs, Danone annonce avoir finalisé la cession stratégique de sa participation d'environ 9,8% dans Mengniu, pour un produit brut de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit 1,6 milliard d'euros.



CNP Assurance a dévoilé mercredi soir un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros, en hausse de 2,9% (+5,6% à périmètre et change constants), pour un chiffre d'affaires de 7,9 milliards, en croissance de 14,6% (+21,8% en organique).



La Française des Jeux (FDJ) a annoncé que l'État français va remettre une action complémentaire pour chaque tranche de dix actions acquises par un actionnaire particulier lors de l'introduction en Bourse de la société.



