CAC40 : reste stable après la Fed et les statistiques US

La Bourse de Paris est désormais stable au lendemain de la décision de la Fed de maintenir sa politique accommodante, malgré un regard qui se veut confiant sur l'économie américaine. L'indice CAC 40 est proche du niveau des 6654 points.



La Réserve fédérale s'est montrée optimiste sur l'état de l'économie américaine mercredi, notamment en raison de la généralisation des campagnes de vaccination, tout en continuant de considérer la remontée de l'inflation comme simplement 'transitoire'.



Ceci étant dit, à l'issue de sa réunion de politique monétaire étalée sur deux jours, la Fed s'est à nouveau montrée préoccupée par la situation du marché de travail, qu'elle n'estime pas encore totalement optimale.



Ce constat l'a amenée à considérer qu'il n'y avait pas encore urgence à ralentir ses rachats d'actifs, une perspective de nature à rassurer les marchés.



'La Fed n'a pas envoyé de signaux clairs en vue d'une réduction de ses rachats d'actifs ('tapering') à l'occasion de la réunion', se félicitent les analystes de Commerzbank.



Les nouvelles projections de la Fed montrent toutefois que les responsables monétaires s'attendent à relever leurs taux dès le début de l'année 2023.



'Le principal changement du FOMC consiste à avancer de 2024 à 2023 la première hausse de taux directeurs', relèvent ce matin les équipes d'Oddo BHF.



'A un horizon si lointain, cela n'a pas grande portée', tempère la banque privée parisienne.



Les intervenants ont pris connaissance des chiffres des inscriptions aux allocations chômage, qui ont eu tendance à diminuer plus rapidement que prévu au cours des trois derniers mois.



Les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté la semaine du 7 juin aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 412 000, contre 375 000 la semaine précédente (chiffre révisé).



L'indice de la Fed de Philadelphie ressort à 30,7 en juin, en baisse d'un point par rapport à son niveau du mois précédent, tassement globalement conforme à ce que les économistes attendaient en moyenne.



Du coté des valeurs, Vinci a remporté un contrat de gestion, de maintenance, d'entretien des terrains et de travaux d'équipement des bâtiments du ministère de la Défense pour la région Sud-Est du Royaume-Uni. Ce contrat de sept ans et 491 ME pour le ' facility management ' (gestion des installations) pourrait par la suite être complété par un programme de travaux de 850 ME, avec une option de prolongation de trois années.



Capgemini annonce aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat avec TEHTRIS, éditeur français de solutions de cybersécurité, afin de renforcer la sécurité informatique des organisations publiques et des entreprises en leur apportant 'une solution souveraine à la pointe de l'innovation en matière de cybersécurité'.



SES a annoncé qu'il avait rejoint le programme de partenaires prestataires d'AWS Direct Connect, un service qui permet d'établir une connexion privée entre le 'cloud' d'Amazon et les centres de données et les bureaux d'une entreprise.



Valeo et Navya annoncent avoir décidé de renforcer leur collaboration technologique et industrielle dans le domaine des navettes autonomes, pour 'mettre au point des systèmes de conduite autonomes de niveau 4, commercialisables dans les trois prochaines années'.



AlphaValue a ajouté jeudi le titre EDF à sa liste de valeurs préférées, voyant une 'lumière au bout du tunnel' pour l'électricien français. Le cabinet de recherche dit afficher une recommandation 'accumuler' sur le titre, assortie d'un objectif de cours à six mois de 14,2 euros, faisant apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 20%.



Les analystes de Stifel ont ramené jeudi leur recommandation sur le titre Virbac de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours porté de 256 à 285 euros. Avec un cours de Bourse qui évolue quasiment à des niveaux record, Stifel fait désormais preuve d'une certaine prudence.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.