CAC40 : s'adjuge 1%, porté par de bons indices PMI

La Bourse de Paris débute le second semestre en fanfare et s'adjuge près de 1%, à 5670 points, effaçant ainsi ses pertes de la veille (-0,9%).



Très scruté, l'indice PMI d'IHS Market dans l'Hexagone passe de 59,4 en mai à 59,0 en juin. Il signale donc à nouveau une forte amélioration de la conjoncture du secteur manufacturier français, même si le rythme s'est légèrement ralenti.



'Il faudra attendre quelques mois pour mesurer l'impact réel des difficultés d'approvisionnement sur la reprise de l'économie à l'issue de la crise sanitaire', nuance Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.



Dans la zone euro, l'indice PMI final s'est redressé de 63,1 en mai à 63,4 en juin, dépassant ainsi sa dernière estimation flash (63,1) et atteignant un nouveau sommet historique pour un quatrième mois consécutif.



La production a augmenté à un rythme soutenu tandis que la croissance de l'emploi a atteint un record historique. Les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement se sont néanmoins poursuivies, entraînant des hausses de prix sans précédent.



'Le nouvel assouplissement des mesures relatives à la pandémie a entraîné un rebond de la demande tandis que l'accélération des campagnes vaccinales a favorisé un regain de confiance', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.



Dans l'après-midi, les investisseurs pourront aussi prendre connaissance de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis.



Outre-Atlantique, les marchés d'actions américains ont d'ailleurs fini le semestre en beauté en inscrivant hier de nouveaux records et en alignant un cinquième gain mensuel consécutif.



Du côté des valeurs françaises, EDF a annoncé mercredi soir avoir conclu un accord transactionnel avec Areva, mettant ainsi fin à un différend qui datait de l'acquisition de Framatome en 2017. L'électricien précise que l'accord prévoit le paiement par Areva d'une indemnité transactionnelle de 563 millions d'euros d'ici à la fin de l'année.



LVMH a présenté aujourd'hui son projet de création d'un centre mondial de recherche dédié au luxe durable et digital, au coeur du pôle d'excellence du plateau de Saclay (Essonne). L'ouverture de ce centre, qui devrait regrouper quelque 300 collaborateurs et chercheurs à terme, est prévue à l'horizon 2024/2025.



Korian annonce l'acquisition de 90% du groupe familial Santa Croce, permettant au groupe français de prise en charge de la dépendance de renforcer sa présence en Italie, plus spécifiquement dans le centre de Turin et le Piémont.



Enfin, à l'occasion de son point d'activité, Sodexo relève ses perspectives pour viser, au second semestre de son exercice 2020-21, une croissance interne autour de +15% et une marge d'exploitation autour de 3,5% à taux constant. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 4,48 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre 2020-21, soit une hausse de 14,7% en données publiées et une croissance interne (hors effets de périmètre et de changes) de 19%.



