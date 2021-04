CAC40 : série de records à 48H des '3 sorcières', luxe en tête

Wall Street rouvre sans surprise sur une série de nouveaux records, un biais haussier étant un grand classique à 48H d'une séance des '3 sorcières': zénith pour le S&P à 4.148, pour le NYSE Composite et le Dow Transport (le Dow Jones gagne +0,5%), plus bas annuel pour le VIX à 16,6.



Le CAC40 affiche une modeste hausse de 0,4% environ (vers 6.207), mais cela suffit pour effacer la barre des 6.200 (un nouveau record ayant été inscrit vers 6.211, meilleur score depuis début novembre 2000), le CAC40 'GR' inscrivant un nouveau plus haut absolu à 17.336, soit +62% de mieux que le précédent record du 1er juin 2007 à 10.700Pts.



Cette séance donne le coup d'envoi de la saison des résultats aux Etats-Unis, elle est également ponctuée par la publication des prix à l'importation aux États-Unis : ils ont augmenté de 1,2% en mars par rapport au mois précédent, progression un peu supérieure au consensus, mais de 0,8% seulement hors produits pétroliers selon le Selon le Département du Travail.



De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé séquentiellement de 2,1% en données brutes et de 2% hors produits agricoles. Par rapport à mars 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé respectivement de 6,9% et de 9,1%.



JPMorgan Chase (-0,6% à W-Street) a donné le coup d'envoi de la saison des trimestriels et frappe fort les esprits avec un bénéfice net multiplié par 5 (à 14,3Mds$ pour un bénéfice de 4,50$ par action), grâce à une forte diminution des provisions pour risque de crédit (-5,2Mds$).



'Avec les dépenses de relance et en infrastructures, l'assouplissement quantitatif et l'euphorie autour de la possible fin de la pandémie, nous pensons que l'économie peut connaitre une croissance pluriannuelle extrêmement robuste', estime le CEO Jamie Dimon.



'Les investisseurs seront sensibles à la confiance des CEO sur le rebond de l'activité économique mondiale et, cette semaine avec les publications des groupes bancaires, à la santé de l'économie américaine', prévenait Aurel BGC en début de semaine.



Dans l'actualité des valeurs, les ventes du géant du luxe LVMH (+2,9% et nouveau record absolu à 614E ce matin) ont atteint 14 milliards d'euros au premier trimestre 2021, soit une hausse de 30% à périmètre et devises comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



LVMH entraîne Kering (+1,1%) dans son sillage, le N°2 du luxe bat également un record à plus de 640 E, Hermès franchit le cap symbolique des 1.000 E.



Saint-Gobain annonce le lancement d'un fonds carbone interne pour 'engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050, et pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici à 2030'.



Nexity annonce avoir réalisé son émission d'OCEANE 2028, d'un montant nominal de 240 millions d'euros, qui permettra d'allonger la maturité de son endettement en finançant le rachat d'une partie des OCEANE en circulation à échéance 2023 et émises le 13 mai 2016.



Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 608 à 660 euros sur LVMH, au lendemain de l'annonce par le géant du luxe d'un chiffre d'affaires du premier trimestre battant les attentes de 10%.



Credit Suisse maintient son conseil ' neutre ' sur le titre Publicis et relève son objectif de cours à 54 euros, contre 50,5 euros précédemment. Le bureau d'analyses mise sur l'amélioration du marché publicitaire, portée par la reprise de la croissance économique aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.