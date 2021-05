CAC40 : stagnation et volumes nuls, Solut-30 dévisse de -70%.

La Bourse de Paris reste pratiquement stable après 6 heures de cotations, à 6.385/6.390 points, en ce lundi matin de Pentecôte, férié dans de nombreux pays d'Europe, comme l'Allemagne ou la Suisse.

Les échanges viennent de dépasser péniblement les 0,5MdsE vers 14H30, autrement dit, c'est à dire des volumes dignes d'une séance de Noël, en pleine trêve des confiseurs.



Après une progression de 1,3% jeudi, le marché parisien avait rajouté un gain de 0,7% vendredi: il établissait ainsi un nouveau record absolu de clôture (juste au-dessus des 2 précédents inscrits les 7 et 14 mai) et l'inertie haussière a permis d'aller tester brièvement le seuil important des 6.400 points. Il affiche désormais une hausse de plus de 15% depuis le début de l'année.



Le marché continue de passer outre les mauvaises nouvelles, notamment concernant les nouvelles variantes du coronavirus, les investisseurs préférant rester concentrés sur la vigueur de la reprise économique.



L'activité pourrait cependant demeurer réduite en ce lundi de Pentecôte, de nombreux intervenants s'apprêtant à prolonger leur week-end en ce jour férié.



Si l'agenda du jour s'annonce totalement creux, les investisseurs suivront avec attention, jeudi, la publication de l'indice des prix 'PCE' aux Etats-Unis, qui constitue la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale.



Pour de nombreux investisseurs, la résurgence de l'inflation est devenue depuis quelques semaines une thématique bien plus préoccupante que l'épidémie de Covid-19.

Le Dollar retombe ce lundi sous les 1,22/E, dans l'attente de données 'PCE' relatives aux prix à la consommation.

Celles publiées il y a une dizaine de jours - avaient en effet mis en évidence une forte accélération de l'inflation américaine au mois d'avril.



Les économistes font toutefois remarquer que ce phénomène est directement lié à la réouverture des économies et au redémarrage rapide de l'activité.



A ce titre, les marchés semblent prendre de plus en plus au sérieux les problèmes de pénuries de composants, dus au rebond économique, ainsi que les difficultés liées à la logistique et au transport de marchandises.



Dans ces conditions, la zone de résistance majeure située autour des 6400 points - qui est venue refouler l'indice CAC 40 à plusieurs reprises - pourrait constituer une barrière technique difficile à franchir au cours des prochaines semaines.



Du côté de l'actualité des valeurs, l'action Solutions 30 perd plus de 70% (les échanges depuis midi se déroulent entre 2,55 et 2,85E) avec 25% du capital échangé pour sa reprise de cotation après une douzaine de jours de suspension, le groupe d'assistance informatique et numérique ayant annoncé que son cabinet d'audit EY s'était estimé dans l'incapacité d'approuver son rapport financier annuel.



Une déclaration qui fait tache alors que la société technologique est accusée depuis plusieurs mois par certains investisseurs d'entretenir des liens avec des organisations mafieuses ou criminelles.



La société de technologies chirurgicales Safe Orthopaedics gagne plus de 10% après avoir obtenu le marquage CE pour Sycamore, nouveau traitement pour la prise en charge des patients atteints d'une ou plusieurs fractures ostéoporotiques.



Abivax annonce la suspension de la cotation de ses titres dans l'attente de la publication des résultats de l'étude de phase 2b dans la rectocolite hémorragique avec ABX464. La société anticipe la publication d'un communiqué à ce sujet ce lundi, après clôture des marchés.



Enfin, CNIM concède plus de 20% après avoir fait part de la signature du second protocole de conciliation après avoir généré un EBITDA négatif en 2020, dans un contexte marqué par la prolongation des effets de la pandémie COVID et l'impact du Brexit, pour ce qui concerne les projets au Royaume-Uni.







