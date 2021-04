CAC40 : toujours bloqué vers 6160, malgré record sur le SP500

(CercleFinance.com) -La Bourse de Paris (+0,3%) a tenté à nouveau de surmonter -sans succès- la résistance des 6.160 mais l'effort matinal fut 'laborieux' vu l'absence de volumes, avec à peine un peu plus de 1MdE négocié au bout de 6 heures de cotations.

La tendance reste positive en Europe où l'E-Stoxx50 avance également de +0,3% à 3.970... mais ce n'est pas suffisant pour inscrire de nouveaux records.



A l'issue d'une séance longtemps indécise, la Bourse de New York a terminé sur un biais positif mercredi soir, avec à la clé un nouveau record absolu de clôture pour le S&P 500, à 4.080 points (+0,15%): de nouveaux sommets sont anticipés dès 15H30, avec un possible test des 4.090Pts sur le 'SPX'.



Les 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale ont confirmé que la politique monétaire resterait ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi et l'objectif des 2% d'inflation soient atteints.



Les membres du comité stratégique estiment notamment que 'les risques concernant les perspectives de l'inflation sont équilibrées'.



Aux Etats-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage rebondissent de +16.000 à 744.000 : le score du jour s'avère supérieur de 50.000 au consensus.

La fin de séance pourrait être animée par une prise de parole de Jerome Powell, le président de la banque centrale, consacrée à l'économie mondiale à l'occasion d'un débat organisé par le FMI.



Côté chiffres, la France a essuyé un déficit commercial de 5,2 milliards d'euros au mois de février 2021, à comparer à 4,2 milliards le mois précédent (révisé de -3,9 milliards en estimation initiale), d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend de -1Pt de base, autour de 1,56%, tandis que sur le marché des changes, le dollar se redresse à la marge vers 1,1890/E.

Le pétrole se replie de -0,7% à Londres et de -1% sur le NYMEX... l'or avance de +0,6% vers 1.751$.



Du coté des valeurs, Moody's Investors Service a attribué jeudi une première notation d'émetteur 'Baa1' au groupe français de services et de restauration Sodexo, assortie d'une perspective 'stable'. L'agence explique que sa notation repose sur le 'solide' positionnement économique du groupe, ainsi que sur la résistance de ses marchés qui ont bien tenu lors des précédents cycles économiques.



Total annonce avoir démarré la production de biocarburants aériens durables en France -produits à partir de déchets et résidus- grâce à sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et à son site d'Oudalle (Seine-Maritime).



Europcar Mobility Group affiche une perte nette de -645 millions d'euros en 2020, contre un bénéfice de +30 millions l'année précédente, avec un EBITDA Corporate ajusté de -172 millions (par rapport à +389 millions en 2019). A données publiées, le chiffre d'affaires total du groupe a diminué de 42% pour s'établir à 1,76 milliard d'euros.



