CAC40 : un final décevant, de nouveau moins de 3MdsE échangés

La Bourse de Paris termine le 1er semestre de façon clairement décevante avec un rebond de +0,14% après une chute de -1% la veille.

En ce qui concerne les volumes, c'est un copier/coller de la veille avec 1,7MdsE à 17H29 et 2,93MdsE à 17H35.

Le CAC40 a plafonné sous les 6.600 alors que 2 des 3 principaux indices US ont brillamment battu de nouveau records coup sur coup lundi soir puis ce mardi à l'ouverture, avec le S&P 500 (+0,2% à 4.300) et le Nasdaq (+0,1% à 14.520).

A noter que le Dow Jones mène ce soir le peloton (+0,4%) et tente de finir le mois de juin sur une note positive (il ne lui manque plus que 0,5%).

Wall Street enchaine les records et semble bien parti pour aligner une 5ème hausse en 6 séances, un scénario assez classique à la veille d'une fin de semestre (échanges dominés par les habillages de bilans).



L'Euro-Stoxx50 montre plus d'allant avec un gain de +0,5%, dans le sillage de Francfort avec +0,9%... le DAX30 flirtant au final avec les 15.700, sa meilleure clôture de l'histoire remontant au 16 juin, à 15.730.



Pour les analystes d'Aurel BGC, les perspectives économiques sont peut-être devenues trop favorables, notamment au vu des statistiques inférieures au consensus récemment publiées aux Etats-Unis.



'Les scénarios consensuels pourraient se révéler trop optimistes sur la croissance mondiale au second semestre et sous-estimer les risques générés par le brutal rebond de l'inflation', estime le gestionnaire parisien.



'Le scénario économique du consensus pourrait sensiblement évoluer cet été, une fois le 'rebond technique' de la croissance passé', prévient Aurel.



Mais à court terme, les investisseurs n'ont que des raisons d'afficher leur confiance : les indices ESI du sentiment économique en Europe ont poursuivi leur ascension vigoureuse en juin, gagnant 3,4 points (dans l'Eurozone) et 3 points dans l'Union européenne, pour s'établir respectivement à 117,9 et 117, selon l'enquête mensuelle de Bruxelles.



'Ils s'inscrivent ainsi largement au-dessus de leurs moyennes de long terme et de leurs niveaux d'avant la pandémie, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 21 ans', souligne la Commission européenne.



Bruxelles indique par ailleurs que ses indicateurs des attentes en termes d'emploi (EEI) se sont accrus de 1,6 point à 111,6 pour la zone euro et de 1,2 point à 111,5 pour l'ensemble de l'UE, au plus hauts depuis novembre 2018.

Le chiffre de l'inflation allemande pourrait l'euphorie actuelle, mais il devrait s'être modérée en juin du fait d'effets de base défavorables. Les analystes s'attendent malgré tout à ce que l'inflation en Allemagne atteigne des pics cet automne.



Aux Etats-Unis l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board se redresse également : il grimpe à 127,3 ce mois-ci, à comparer à 120 en mai (chiffre d'ailleurs révisé de 117,2 en estimation initiale).



Dans l'Hexagone, la confiance des ménages français dans la situation économique a nettement augmenté en juin au regard de l'indicateur de l'Insee qui gagne quatre points à 102 et dépasse sa moyenne de longue période (100) pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.



Le solde des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s'améliorer au cours des douze prochains mois grimpe pour atteindre son plus haut niveau depuis décembre 2017, et les craintes concernant l'évolution du chômage baissent nettement.



Les marchés obligataires ont peu bougé ce mardi après leur forte hausse de lundi, nos OAT consolidant de 1Pt à 0,17%, les Bunds se dégradant de 1,5Pt à -0,1700%, les T-Bonds US finissant quasi stables autour de 1,483%.



Du côté des valeurs, ST Gobain domine le CAC40 avec +2,3% et Rexel le SBF120 avec +4,3%.

ST-Microelectronics a annoncé hier soir la création d'un partenariat avec Orange, Sierra Wireless et Lacroix en vue d'accélérer le déploiement de l'Internet des objects (IoT).



L'action Thales a été soutenu par Berenberg qui vient de relever son objectif de cours sur le titre de 90 à 110 euros.



Enfin, CNP Assurances annonce que 'malgré un contexte de crise sanitaire et financière sans précédent', Fitch Ratings a confirmé sa notation de solidité financière 'A+' (perspective 'stable'), ainsi que celle des titres subordonnés émis par le groupe.





