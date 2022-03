CAC40 : nette dégradation depuis 14H30, nette remontée baril

Le CAC40 a plafonné vers 6.616 (+1%) vers 13H15 puis de nouveau vers 6.610 vers 14H30 (à ce moment précis, l'indice ne gagnait ni ne perdait rien sur la semaine écoulée) mais tous les gains se sont évaporés (Paris s'effrite de -0,1% à 6.550, soit -1% hebdo) alors que le cours du pétrole se redresse de +3% en l'espace d'une heure (vers 113,5$ sur le 'WTI').

Un missile tiré par des rebelles Houthis depuis le Yemen (hypothèse la plus probable) aurait frappé une unité de stockage d'Aramco dans la banlieue de Djeddah



Wall Street vient également de basculer dans le rouge, le Dow Jones est passé de +0,6% à -0,1%, le S&P500 cède -0,3%, le Nasdaq perd 1%.



Pas de réaction des indices US en revanche face à la publication du baromètre du moral des ménages américains de l'Université du Michigan 2 heures plus tôt : il s'établit à 59,4 en données définitives, contre 59,7 en estimation préliminaire, après 62,8 en février.



Dans le détail de l'enquête UMich, la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle ne se tasse que de 1,5% d'un mois sur l'autre, à 67,2, mais celle mesurant leurs perspectives chute de 8,6% pour s'établir à 54,3.



Sur le front des statistiques du jour, le chiffre le plus commenté c'est l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne : il a plongé de près de -8Pts à 90,8 points en mars, contre 98,5 points (corrigé des variations saisonnières) le mois précédent.

Cela n'empêche pas de DAX de grimper de +0,9% à 14.400 et de finir la semaine à l'équilibre... alors que rien ne va mieux que vendredi dernier.



Les marchés obligataires vont finir la semaine quasiment au plus bas avec des OAT à 1,005% (+3Pts), des Bunds à 0,585% (+6Pts) et des T-Bonds US qui bondissent de +14Pts à 2,486%, au plus haut depuis plus de 3 ans: les paris vont bon train sur 3 hausses de +50Pts consécutives d'ici l'automne, avec un objectif de taux directeur de 3,5% en 2023 (+50Pts de plus par rapport au FOMC de la FED il y a une semaine).



Du côté des valeurs à Paris, les banques rechutent (-1,8%) et Alstom retombe vers 21E (-3,3%).

TF1 et M6 se sont engagés, en cas de réalisation de leur fusion, à racheter la participation de 33,33% de France Télévisions dans Salto, leur service de vidéo à la demande par abonnement, pour une valeur définitive de 45 millions d'euros.



Dassault Aviation fait part d'un nouveau contrat pour l'acquisition de six Rafale neufs additionnels par la Grèce, faisant suite à l'acquisition de 18 Rafale en janvier 2021, ce qui portera donc à 24 le nombre de Rafale exploités par l'Armée de l'Air grecque.



Plastic Omnium annonce avoir conclu un accord avec ams OSRAM pour acquérir 100% d'AMLS (Automotive Lighting Systems GmbH), un acteur allemand de l'éclairage automobile en forte croissance, pour une valeur d'entreprise de 65 millions d'euros.



Le groupe de données et de logiciels pour le secteur de la santé Cegedim publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe en progression de 142% à 26,2 millions d'euros, et indique qu'il proposera un dividende à 0,50 euro par action.



Thales fait part de la sélection de la frégate de défense et d'intervention (FDI) de Naval Group par la Grèce, une commande ferme de trois frégates de défense et d'intervention, plus une en option, ayant été signée par les autorités grecques.



