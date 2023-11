CAC40 : nouveau repli de -0,4%, chute de -3% du baril à 82,7$

La bourse de Parisaffiche tout comme la veille un repli de -0,3 à -0,4% et une volatilité quasi nulle depuis 11H (tout comme hier).

Le CAC40 oscille entre 6.975 et 6.990, notamment pénalisé par Alstom et Worldline (-2,5%) ou encore Renault (-3,5%) puis Edenred (-4,8%).

L'Euro-Stoxx50 recule également de -0,4% (vers 4.140) alors que Wall Street a rouvert sans direct et stagne toujours au bout de 30 minutes de cotations (écarts négatifs de moins de 0,1% sur les 3 principaux indices US).



Les analystes soulignent d'ailleurs que l'environnement actuel reste suffisamment fragile pour que la prudence domine dans l'immédiat.

Bon nombre de stratèges soulignent que les prévisions macroéconomiques se font de plus en plus mornes, ce qui pourrait affecter négativement les performances des marchés boursiers dans les mois à venir.



Peu de chiffres à l'agenda ce mardi : le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à -61,5Mds$ au mois de septembre (contre 58,7Mds$ au mois d'août, révisé d'une estimation initiale de 58,3 milliards), selon le Département du Commerce.



Ce creusement de 4,9% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une augmentation de 2,7% des importations de biens et services par les Etats-Unis, à 322,7%ds$, surpassant donc une hausse de 2,2% de leurs exportations, à 261,1Mds$.

Le T-Bonds US se détendent de -6,6Pts vers 4,60%, des écarts identiques s'observent en Europe après une dégradation de +10 à +11Pts la veille.



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,45% face au billet vert, à 1,0675$.



Le 'fait du jour', ce pourrait être la lourde chute du prix du Brent qui décroche de -3% : le baril s'échange contre 82,7$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Teleperformance a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1989 ME au titre du 3e trimestre, en recul de 3,3% à données publiées par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe cible une croissance organique d'environ + 6 % (hors impact de la volatilité des changes dans les pays en hyperinflation) et un objectif de marge d'EBITA de 16 % pour 2023.



Capgemini annonce avoir réalisé au troisième trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 5,48 milliards d'euros, en baisse de 1,3% en données publiées, mais en hausse de 2,3% à taux de change constants et de 2% en organique.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, Engie indique relever sa guidance 2023, avec un résultat net récurrent part du groupe désormais attendu entre 5,1 et 5,7 milliards d'euros (et non plus de 4,7 à 5,3 milliards), tout en réaffirmant sa politique de dividende.



Enfin, Saint-Gobain annonce avoir signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable (PPA) d'une durée de 14 ans avec Alpiq Energie France, portant sur l'achat d'électricité produite par deux fermes solaires situées en Moselle.



