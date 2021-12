CAC40 : passe les 7050 points et confirme son net rebond

La bourse de Paris clôt la séance à son plus haut du jour, à 7051 points (+1,24%), portée par un courant haussier enclenché peu après 15h. L'indice parisien a aussi profité en fin de journée de la performance d'Airbus qui s'arroge 4% après l'annonce d'un important contrat avec l'armée française, portant sur 169 hélicoptères Guépard.



Dans le sillage de Paris, l'Euro-Stoxx50 engrange +0,8% et le vert est aussi de sortie outre-Atlantique avec un S&P500 à +0,7%, un Dow Jones à +0,4% et un Nasdaq à +0,8%.



Après les sérieuses turbulences de lundi générées par les craintes autour d'Omicron, le rebond des marchés se confirme donc. L'approche de la trêve des confiseurs ne doit toutefois pas faire oublier l'instabilité de la situation sanitaire et la persistance d'interrogations majeures concernant le nouveau variant.



Selon une dépêche de Bloomberg, 80% de personnes contaminées ('cas') par Omicron sont asymptomatiques, peu se sentent 'malades' et les admissions aux urgences restent rares, les 'réas' sont l'exception.



Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni... les mesures de restrictions gagnent chaque jour du terrain, en même temps que le variant s'étire sur le vieux continent.



'Selon la Commission européenne, Omicron pourrait devenir dominant d'ici mi-janvier dans l'UE, alors que 67% seulement de la population est pleinement vaccinée', rapporte-t-on chez Aurel BGC.



Chez les investisseurs, la tendance est donc plutôt à la sécurisation des gains, surtout que le resserrement monétaire de la Fed reste d'actualité.



Dans ce contexte, les quelques statistiques prévues dans la journée devraient permettre aux investisseurs de se concentrer de nouveau sur les fondamentaux économiques.



Aux Etats-Unis, la dernière estimation du PIB de 3ème trimestre est révisée de +2,1 à +2,3% comme prévu par le Département du Commerce, l'inflation est revue de +5,9% à +6%.

Les ventes de logements anciens reculent de -2% mais les prix médians grimpent de +13,9% à 353.900$, les stocks existants sont en recul de -9,8% sur 1 an.



Le nombre d'offres de nouveaux jobs augmente de +1 million à près de 11Mns, un record.

Le sentiment des consommateurs (baromètre du du Conference Board) s'améliore de +4,8Pts 115,8, mieux que prévu.



Le baril de pétrole progresse de +1% vers 71,7$ sur le NYMEX.



A noter qu'en France l'indicateur du sentiment de marché établi par SG ressort désormais à 0,63, un niveau bien supérieur de 0,35 trahissant une aversion pour le risque mais encore éloigné du seuil de 0,70 censé illustrer un retour de l'appétit pour le risque.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Valneva a bondi de près de +10% sur l'annonce d'une commande de 11 millions de doses de vaccin.

McPhy salue un beau contrat au Portugal par un gain de +7%.



Crédit Agricole Consumer Finance annonce investir 100 millions d'euros au capital de Cosmobilis, holding de ByMyCAR, premier groupe français de distribution automobile en Europe, qui se développe dans les nouvelles mobilités.



Sopra Steria indique avoir finalisé l'acquisition d'EVA Group, société spécialisée en cybersécurité. Ce projet d'acquisition avait été annoncé le 12 octobre et EVA Group entre au périmètre de consolidation de Sopra Steria au 21 décembre.



Le producteur français d'énergie renouvelable Albioma annonce être entré en négociation exclusive avec Turcas Petrol en vue de l'acquisition d'une deuxième centrale de géothermie en Turquie, située dans la province d'Aydin.



Enfin, S&P a salué hier soir la cession par BNP Paribas de sa filiale américaine Bank of The West, estimant que l'opération permettrait au groupe français de doper ses investissements dans le cadre de son nouveau plan stratégique.



