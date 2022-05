CAC40 : pénalisé par une statistique chinoise décevante

La bourse de Paris affiche un recul de 1,7%, autour de 6.420 points, notamment pénalisée par une mauvaise statistique chinoise venant alimenter les inquiétudes d'un ralentissement marqué de la croissance économique mondiale.



Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur non-manufacturier de la Chine est ressorti à 41,9 en avril, contre 48,4 en mars, a annoncé samedi le Bureau d'Etat des statistiques.



Pour mémoire, un chiffre supérieur à 50 points indique une expansion, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 reflète une contraction de l'activité.



Ces mauvaises nouvelles en provenance de la deuxième économie mondiale viennent s'ajouter aux indicateurs décevants publiés la semaine dernière aux Etats-Unis et confortent les craintes d'un ralentissement de l'économie.



'Le principal souci (et facteur de risque) pour les marchés d'actions reste les incertitudes qui entourent l'inflation, sachant que les récents confinements en Chine et l'escalade dans le conflit russo-ukrainien pourraient encore assombrir les perspectives', prévient Mike Gibbs, l'un des stratèges du gestionnaire d'actifs américain Raymond James.



Les investisseurs devraient donc rester sur des charbons ardents alors que la Réserve fédérale réunit à partir de demain son comité de politique monétaire à Washington.



'Nous nous attendons à ce que la Fed relève ses taux de 50 points de base, conformément aux attentes du consensus et aux anticipation du marché, tout en ouvrant la voie à d'autres hausses de taux de 50 points de base d'ici à la fin de l'année', prédisent les équipes de Danske Bank.



Les intervenants devraient également se montrer circonspects dans l'attente de la parution, vendredi, des derniers chiffres de l'emploi américain, toujours suivis de près par les marchés.



D'après les estimations des économistes, l'économie américaine devrait avoir créé autour de 400.000 emplois en avril, permettant un nouveau reflux du taux de chômage en direction de 3,5%.



Si le gros de la saison des résultats est désormais passé, de nombreux poids lourds de la cote doivent encore dévoiler leurs comptes trimestriels cette semaine.



Aux États-Unis sont attendues, entre autres, les performances d'AMD, Moderna, Pfizer et Uber tandis qu'en Europe tomberont les chiffres d'Airbus, BNP Paribas, bp, EDF, Shell ou encore Volkswagen dans les jours qui viennent.



En France, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière française. Celui-ci s'est redressé de 54,7 en mars à 55,7, signalant ainsi une forte amélioration de la conjoncture du secteur en avril.



La croissance s'est notamment appuyée sur une accélération de la hausse du volume global des nouvelles commandes, les clients ayant anticipé leurs commandes afin de se prémunir contre de nouvelles augmentations de prix et pénuries.



Toutefois, les difficultés d'approvisionnement en matières premières et la guerre en Ukraine ont pesé sur les calendriers de production des fabricants français. En outre, le taux d'inflation des prix de vente a atteint un sommet historique.



Dans l'actualité des valeurs françaises, la société biopharmaceutique AB Science a publié vendredi soir une perte nette de 14,46 millions d'euros pour l'année écoulée, contre 15,04 millions au 31 décembre 2020, ainsi qu'une perte opérationnelle en réduction de 6,4% à 13,81 millions d'euros.



Airbus annonce la confirmation par la compagnie australienne Qantas d'une commande de 12 A350-1000, 20 A220 et 20 A321XLR, un accord s'ajoutant à une commande existante pour 109 appareils de la famille A320neo.



Enfin, Air Liquide a annoncé ce matin la signature d'une alliance stratégique avec Lotte Chemical en vue de déployer une chaîne d'approvisionnement dédiée à l'hydrogène en Corée du Sud. Les deux partenaires ont prévu de créer une co-entreprise, qui sera contrôlée à hauteur de 60% par le groupe français, en vue d'investir dans deux centres de conditionnement de l'hydrogène de grande taille basés à Daesan et Ulsa.







