CAC40 : petite remontée et détente des taux après 'stat' FED

Les 'montagnes russes' continuent mais ce sont les acheteurs qui reprennent un peu la mai à 45 minutes de la clôture en Europe: le CAC40 qui perdait initialement 0,9% était repassé dans le vert ce midi avant de replonger vers les plus bas du jour (-1% à 5.780) vers 16H puis de se redresser vers 5.810 (-0,5%).

L'Euro-Stoxx50 ne perd plus que 0,6% (Francfort chute de -0,8% et Amsterdam de -1%.

C'est proche des scores de Wall Street avec -0,7% pour le S&P500 et -1% pour le Nasdaq... le Dow Jones grappille +0,4%.



'Les perspectives macroéconomiques continuent de nuire au sentiment de marché', explique la banque d'investissement londonienne Liberum.

La FED de New York vient de publier son indice anticipé de dépenses consommation: il ressort en forte baisse de -1,8 vers 6,00, ce qui préfigure un ralentissement de la croissance.



Le point le plus négatif pour Wall Street reste les nouvelles restrictions US sur les exportations de technologies vers la Chine décrétées vendredi dernier.



'Il s'agit d'une autre fissure dans une relation de plus en plus fracturée avec les États-Unis, qui, selon nous, sera un vent contraire majeur pour les marchés boursiers chinois à long terme', prévient le bureau d'analyse.



La bourse de Tokyo chutait de -2,64% ce matin, Hong Kong de -2% et Séoul de -3%.

Les taux continuent de se tendre partout mais nos OAT sont plus sous pression que d'autres dettes souveraines à 2,905% (les Bunds se détendent de -2Pts vers 2,305%).

Les T-Bonds se dégradent de +3Pts vers 3,915% mais le rendement a testé les 4% avant la 'stat' de la FED.

Le FMI vient de réviser à la baisse la prévision de croissance de la France à +0,7% alors que notre projet de budget 2023 est bâti sur une hypothèse de hausse de +1,5% du PIB.

Le FMI revoit également la croissance US de +2,3% à +1,6% en 2023, celle de la Chine à seulement +3,2% en 2022 et +4,4% en 2023 (attention à l'impact des nouvelles sanctions américaines !).

Le FMI revoit en revanche à la hausse ses estimations d'inflation mondiale à +8,8% en 2022 (contre 4,7% en 2021) et un de ses économistes (Gourinchas) qualifie de très 'douloureuses' les perspectives pour fin 2022, avec une croissance réduite de +7% en 2021 à 3,2% en 2022.



Au moins un tiers des pays développés subiront une récession cette année.



L'Euro inverse la vapeur et repass la barre des 0,9700$, vers 0,9725$.



Sur le front des valeurs, Sanofi fait part de résultats positifs de dernière heure d'un essai de phase III cherchant à évaluer son Dupixent chez des enfants âgés d'un à 11 ans atteints d'oesophagite à éosinophiles active.



Vinci annonce avoir participé à la dernière levée de financement de H2 Mobility à hauteur de 10 millions d'euros aux côtés du Clean H2 Infra Fund, premier fonds mondial pour l'hydrogène bas carbone, dont il est un investisseur de référence.



Getlink annonce que Le Shuttle, son service de navettes pour véhicules de tourismes, en a transporté 203.491 sous la Manche au mois de septembre, soit une hausse de 50% par rapport à la même période de l'année précédente.



Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Carrefour, assortie d'un objectif de cours inchangé de 20 euros. Alors que les résultats trimestriels du distributeur seront présentés le 26 octobre, Oddo anticipe d'ores et déjà un CA en hausse de 16 % au titre du 3e trimestre.



