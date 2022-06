CAC40 : plombé par des taux qui s'emballent & +50Pts par BNS

Le CAC40 a été victime d'un retournement spectaculaire en transactions électroniques au cours de la nuit, passant de 6.130 à 6.020 à l'ouverture, puis 5.880 trois heures plus tard : une glissade linéaire de -250Pts (-4%).

La Bourse de Paris chute de -2,3% vers 5.890 après l'annonce surprise d'une hausse de 50Pts du taux directeur de la BNS (banque nationale suisse) de -0,75% à -0,25% (avec d'autres hausses à suivre) qui eclipse totalement les effets bénéfiques -et bien accueillis mercredi soir- des propos de Jerome Powell qui ont apaisé les craintes de voir la Réserve fédérale relever ses taux de manière trop agressive, même si une hausse de 75Pts a été annoncée (ce qui était conforme aux voeux du marché).



Jerome Powell a laissé entendre lors de sa conférence de presse que l'intensité des hausses de taux pourrait ralentir à mesure que s'améliorent les indicateurs sur l'inflation.... et un assouplissement est possible à l'horizon 2024, après une culmination vers 3,4% fin 2022 et 4% mi-2023.

Ainsi, après cinq séances consécutives de baisse, Wall Street avait retrouvé le chemin de la hausse mercredi soir, les indices ayant même accentué leurs gains suite au communiqué de politique monétaire de la Fed... mais tous ces gains sont largement effacés dès l'ouverture avec -2,2% sur le S&P500 et -2,7% sur le Nasdaq.



La perspective d'une éventuelle modération du rythme des hausses de taux de la Fed a logiquement favorisé le tassement du rendement des obligations d'Etats américaines.

Le rendement des emprunts à deux ans, censé refléter les anticipations de hausses des taux des opérateurs de marché, a chuté de 20 points de base, à 3,22%.

Mais à la mi-séance ce jeudi, le rendement du 10 ans US remonte au zénith vers 3,397%, inchangé par rapport à mercredi midi (contre 3,297/3,30% hier soir et ce matin).



Le marché obligataire en Europe n'aura connu que quelques heures d'embellie mercredi avant de se dégrader de nouveau spectaculairement, le rendement du Bund allemand vient de repasser de 1,645 à 1,8000% (et 1,92% vers 13H45) tandis que le rendement de l'OAT française remonte de 2,22% à 2,36% (avec une volatilité délirante en intraday pour un grand écart 2,20/2,484%.



Pour mémoire, la BCE a dévoilé hier un nouvel instrument de soutien aux pays les plus endettés de la zone euro afin de combattre la résurgence des risques de fragmentation entre les rendements obligataires des pays du nord et du sud... les spécialistes redoutent que la BCE revende des Bunds dans le cadre d'un arbitrage au profit des BTP italiens qui -seul point positif- se stabilisent un peu en-deçà de 4%, vers 3,93% (contre 4,15% mardi soir).



Côté Forex, le dollar abandonne 0,15% face à l'euro vers 1,0460... mais le principal mouvement de marché du jour concerne naturellement le Franc suisse qui bondit de +2% vers 0,9740$ et +1,9% face à l'Euro vers 1,0180.



Du coté des valeurs, Engie dévisse de -9% alors que le gaz se fait rare (après fermeture du robinet russe) et entraine Véolia (-5%).

Saint Gobain chute de -6%, ST-Micro -4,5%.

Rexel organise aujourd'hui un Capital Markets Day depuis Zürich. Le groupe présentera sa nouvelle feuille de route à moyen terme et dévoilera ses objectifs financiers 2022 révisés, ainsi que ses ambitions pour la période 2022-2025.



Le groupe vise une croissance des ventes à jours constants entre 7% et 9% en 2022 (contre 4% à 6% précédemment), une marge d'EBITA ajusté d'environ 6,7% dont 50 bps d'impacts positifs non-récurrents liés à l'inflation (contre supérieure à 6% précédemment) et une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.



Dassault Systèmes organise aujourd'hui son Capital Markets Day à son siège social de Vélizy-Villacoublay, en France. Au cours de cette journée la direction générale présentera l'activité, la stratégie et les perspectives du Groupe. Celui-ci est bien placé pour atteindre son objectif de BNPA non-IFRS 2024 et bénéficie d'importantes opportunités de croissance durable.



Casino confirme avoir lancé un processus de cession de GreenYellow en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année. Le groupe communique cette information en réponse aux rumeurs de marché dont la presse s'est faite l'écho. ' Aucune offre engageante n'a été reçue par Casino à ce jour, et aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet ' indique le groupe.



Suez souhaiterait réaliser une offre de rachat de ses anciennes activités déchets au Royaume Uni selon le FT. Cette opération serait réalisée dans le cas ou l'autorité de la concurrence britannique bloquerait le rachat par Veolia.



La transaction serait de plusieurs centaines de millions de livres selon le FT. ' Suez aurait un droit de préemption si cette activité devait être vendue par Veolia ' indique Invest Securities.



