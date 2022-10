CAC40 : plombé par la hausse des rendements obligataires

La bourse de Paris est en nette baisse ce matin et cède près de 1,7%, autour des 5985 points, plombée par la hausse des rendements obligataires.



Aux Etats-Unis, les bons du Trésor à 10 ans ont encore pris 10 points de base pour atteindre un nouveau plus haut pluriannuel de 4,23%.



Les indicateurs économiques vigoureux des derniers jours et les commentaires de plusieurs membres de la Réserve fédérale ont ravivé les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire agressif conduit par la Fed.



Les taux des emprunts d'Etat de référence dans la zone euro ont eux aussi monté, dans le sillage de leurs équivalents américains, celui du Bund à dix ans ayant repris hier quatre points de base à plus de 2,40%, alors que les OAT françaises flirtent désormais avec le seuil des 3%.



En l'absence d'indicateurs de premier plan au programme aujourd'hui, les investisseurs vont se focaliser sur l'actualité des entreprises et les nombreux résultats devant animer la cote.



Les poids lourds américains American Express, Schlumberger et Verizon ont en particulier prévu de dévoiler leurs comptes trimestriels aujourd'hui avant l'ouverture des marchés américains.



Cette séance des 'trois sorcières' sera par ailleurs dominée par l'expiration de plusieurs types de 'futures' et de contrats d'options, une conjonction qui favorise habituellement la volatilité des échanges.



Dans l'actualité des valeurs, Renault Group publie un chiffre d'affaires en hausse de 20,5% au titre du troisième trimestre 2022 à 9,8 milliards d'euros, dont un CA de l'automobile en croissance de 21,7% à neuf milliards, pour des ventes mondiales qui s'élèvent à 481.000 véhicules.



EssilorLuxottica annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 en croissance de 17% à près de 6,4 milliards d'euros, dont une hausse de 8,2% à taux de change constants, par rapport à la même période en 2021.



Savencia Fromage & Dairy annonce avoir vu son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2022 progresser de 17,3% à 4,7 milliards d'euros, dont 15,4% de croissance organique, ayant bénéficié d'un troisième trimestre en forte accélération à près de +26%.



Faurecia publie un chiffre d'affaires de 6,6 MdsE au titre du 3e trimestre, un chiffre en hausse de 92,4% par rapport à la même période un an plus tôt. La société révise à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'exercice, tablant désormais sur un chiffre compris entre 24,5 et 25,5 MdsE, contre de 23 à 24 MdsE dans la précédente estimation.



Enfin, Schneider Electric indique avoir été mis en examen par un Juge d'instruction, suite aux perquisitions menées en 2018 par le Juge d'instruction et l'Autorité de la Concurrence concernant ses activités de distribution de produits électriques en France.



Le Juge a aussi ordonné au groupe spécialisé en gestion de l'énergie et en automation de fournir une garantie bancaire de 20 millions d'euros et une garantie en numéraire de 80 millions payable en janvier 2023.





