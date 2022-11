CAC40 : porté par le luxe avant les chiffres de l'emploi US

La bourse de Paris gagne près de 1,4%, autour des 6330 points, notamment tirée par les valeurs bancaires (+5,7% pour Société Générale, +1,5% pour BNP Paribas) et surtout par le luxe (+3,8% pour Kering, +3,2% pour Hermès, +2,4% pour LVMH), ce dernier secteur profitant à nouveau de rumeur évoquant la fin de la politique zéro Covid en Chine.



Les investisseurs sont désormais dans l'attente de la parution des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui constitueront le point final d'une semaine qui aura été essentiellement vécue au rythme des décisions de la Réserve fédérale.



Les Etats-Unis n'étant pas encore passés à l'heure d'hiver, les statistiques de l'emploi pour le mois d'octobre du Département du Travail américain paraîtront à 13h30 (heure de Paris), contre 14h30 habituellement.



Les économistes prévoient en moyenne 242.000 créations de postes non-agricoles après les 263.000 annoncées en septembre, avec un taux de chômage toujours au plus bas, à 3,5%.



Les investisseurs seront à l'affût de tout signe de ralentissement plus marqué qu'anticipé de l'emploi, qui pourrait les conduire à revoir leur scénario d'évolution des taux de la Réserve fédérale pour les prochains mois.



La réaction des marchés aux chiffres de l'emploi sera déterminante pour les performances hebdomadaires: à ce stade, le CAC 40 accuse un repli symbolique d'à peine 0,5% sur la semaine.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice l'indice PMI composite S&P Global dans l'Hexagone. Il s'est replié de 1,2 en septembre à 50,2 en octobre, affichant son plus bas niveau depuis mars 2021 et signale donc une croissance seulement marginale de l'activité du secteur privé français en ce début de quatrième trimestre 2022.



Les faibles performances du secteur manufacturier ont fortement pesé sur la croissance globale, une hausse modérée de l'activité des prestataires de services ayant toutefois permis de compenser la forte baisse de la production observée chez les fabricants.



Les rendements des emprunts d'Etat européens sont en hausse dans le sillage de ceux des Treasuries sous l'effet du renforcement des anticipations de relèvement des taux: celui du Bund allemand à dix ans évolue à 2,24%.



Dans l'actualité des sociétés, JCDecaux a publié hier soir un chiffre d'affaires ajusté de 808,4 ME au titre du 3e trimestre, en hausse organique de 9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Teleperformance a publié hier soir un chiffre d'affaires de 2056 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 7% à données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



Ce matin, Société Générale publie un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 1,4% à 1,41 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2022, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en croissance de 2,9% à 2,47 milliards.



Eiffage affiche un chiffre d'affaires au 30 septembre 2022 de 14,6 milliards d'euros, en croissance de 8,1% à structure réelle et de 7,1% à périmètre et changes constants, avec une hausse significative des activités travaux (+7,1%) et concessions (+13,3%).



A l'occasion de sa publication trimestrielle, Spie indique mettre à jour ses perspectives 2022, pour viser désormais une croissance organique d'au moins +5% (et non plus d'au moins +4%), tout en maintenant sa prévision d'une marge d'EBITA à 6,3% de la production.



EDF annonce ajuster son estimation de production nucléaire en France pour 2022 à une fourchette allant de 275 à 285 TWh, contre 280-300 TWh précédemment, tout en laissant inchangées celles pour 2023 et 2024, à respectivement 300-330 TWh et 315-345 TWh.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.