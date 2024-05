CAC40 : poursuit sa contraction pénalisé par le recul du luxe

La bourse de Paris poursuit son mouvement de contraction entamé la veille et cède 0,6%, autour des 8090 points, notamment pénalisée par le repli du secteur du luxe avec -3% pour Hermès, -1,6% pour Kering et -1,1% pour LVMH.



Après son spectaculaire redressement du début du mois de mai, le marché parisien a tendance à marquer le pas depuis une semaine, l'absence d'indicateurs économiques majeurs et de résultats de sociétés incitant les investisseurs à l'attentisme.



L'effet positif des chiffres rassurants de l'inflation aux Etats-Unis et de la perspective de prochaines baisses de taux de la Fed s'étant sensiblement atténué, les intervenants ont opté pour quelques prises de bénéfices.



Dans ce marché sans vraie conviction, où les traders attendent un signe leur indiquant la direction à prendre, les résultats de Nvidia - qui tomberont dans la soirée - vont constituer le grand rendez-vous de la semaine.



'Si Nvidia dépasse les attentes, ce qui est probable puisque ce fut le cas à huit reprises sur les neufs derniers résultats trimestriels, cela pourrait redonner un peu d'élan haussier au marché', prédit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Les investisseurs attendent également avec impatience le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale, qui sera lui aussi publié ce soir.



Ces 'minutes' pourraient en effet leur fournir de précieux indices concernant le calendrier des futures baisse de taux d'intérêt à envisager aux Etats-Unis.



'Les récents commentaires venant de membres du FOMC ne montrent aucune précipitation à remettre sur la table les baisses de taux', rappellent toutefois les économistes d'Oddo BHF.



'La Fed peut sans doute patienter jusqu'à la fin de l'été afin d'y voir plus clair', ajoutent les analystes de la banque privée.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un relèvement des taux à la rentrée est aujourd'hui estimée à 50,8%, contre 45,6% il y a un mois.



L'indécision des investisseurs se traduit par ailleurs par une stabilité du rendement des bons du Trésor à dix ans, qui évolue autour de 4,44%, tandis que son équivalent allemand est à 2,53%.



Du côté des devises, les échanges sont eux aussi sans relief, avec un euro stable face au billet vert à 1,085$/E.



Le marché pétrolier fait toujours preuve de faiblesse en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.



Le Brent recule actuellement de 1% vers 81,6 dollars.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Schneider Electric annonce l'achèvement de ses discussions préliminaires avec Bentley Systems en vue d'une potentielle transaction stratégique, les deux groupes ayant mutuellement convenu de ne pas procéder à une telle transaction.



LVMH annonce élargir son partenariat avec Alibaba pour 'repousser les limites de l'expérience du luxe en Chine, en s'appuyant sur les technologies cloud d'Alibaba, à travers des innovations dans le retail, alimentées par l'IA et le site e-commerce Tmall'.



Bouygues Construction annonce que sa filiale marocaine Bymaro réalisera la construction de l'hôpital universitaire international Mohammed VI à Rabat, hôpital dont la livraison est prévue pour septembre 2025, pour un montant de près de 450 millions d'euros.



Enfin, Renault a annoncé mercredi l'ouverture des commandes en France pour son nouveau Symbioz, un véhicule compact positionné sur l'entrée du segment C.





