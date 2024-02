CAC40 : poursuit sa progression après un gain de 1,3%

Le CAC40 débute la séance en légère hausse vers 7930Pts (+0,2%) au lendemain d'une séance qui a vu l'indice-phare parisien s'adjuger près de 1,3% à 7911 points, dans un contexte d'euphorie générale grâce aux résultats solides de Nvidia.



Pour rappel, le titre du fabricant de puces, véritable locomotive pour les marchés américains ces derniers mois, a bondi de 16,4% jeudi, entouré après la publication d'un BPA presque multiplié par six au titre de son quatrième trimestre comptable.



'Dans un marché où la performance est très concentrée, les excellents résultats de Nvidia sont certainement beaucoup plus importants pour la trajectoire à court terme de la bourse que n'importe quelle statistique ou décision de banque centrale', juge Christopher Dembik.



'Pour l'instant, tout indique que la hausse va se poursuivre. La dégradation économique perçue fin 2023 ne semble pas être un sujet pour les investisseurs', poursuit l'économiste de Pictet Asset Management.



Au chapitre des statistiques du jour, ont été publiées en cours de matinée les données détaillées du PIB allemand pour le dernier trimestre 2023, ainsi que l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pour février.



Le PIB de l'Allemagne a baissé de 0,3% en volume au quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième, selon les données CVS-CJO de l'office fédéral de la statistique, qui confirme ainsi sa première estimation publiée le 30 janvier dernier.



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 85,2 en janvier à 85,5 en février, une hausse 'entièrement attribuable à une amélioration de la composante des anticipations', selon Capital Economics.



Dans l'actualité des valeurs, Capgemini indique étendre son alliance stratégique avec Unity, plateforme de création et d'exploitation de contenu 3D interactif en temps réel, à laquelle il va racheter son activité de services aux entreprises spécialisée en jumeaux numériques.



Bouygues Telecom annonce un protocole d'exclusivité avec La Poste pour acquérir sa filiale La Poste Telecom, premier opérateur virtuel du marché français, pour une valeur d'entreprise de 963,4 millions d'euros.



Sanofi indique que la FDA des Etats-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande de licence supplémentaire de produit biologique (sBLA) concernant son Dupixent (dupilumab) dans une sixième indication potentielle.



Les investisseurs pourront aussi réagir aux résultats annuels publiés jeudi soir par le distributeur de produits électroménagers et culturels Fnac Darty, le cabinet d'ingénierie et de conseil Alten, ainsi que le fabricant de fixations Lisi.



