CAC40 : poursuit son rebond après Wall Street et l'Asie

La Bourse de Paris poursuit son rebond entamé la veille, dans le sillage des marchés américains et asiatiques, en dépit des inquiétudes qui continuent d'entourer la propagation du variant Delta. L'indice CAC40 affiche un gain de 1,3% à 6430 points.



Hier, le marché parisien s'était redressé de 0,8% à 6347 points, un rebond qui apparaît bien modeste au lendemain de la pire séance de l'année.



Il ne s'agit pas d'une grosse vague de rachat à bon compte puisque seulement 3,3 milliards d'euros ont changé de main, avec une volatilité intraday de 1%, ce qui s'avère très faible.



Le redressement opéré à Paris aurait pu se montrer plus volontariste car Wall Street a, de son côté, effacé une bonne partie de ses pertes de lundi en matérialisant un rebond assez convaincant.



Au coup de cloche final, le Dow Jones s'adjugeait 1,5% après avoir gagné jusqu'à 2% à la mi-journée, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq reprenaient en moyenne 1,6%.



L'agenda économique s'annonce désespérément vide ce mercredi et le sentiment de marché devrait rester influencé par les nombreuses publications de résultats.



Hier soir, le géant américain du streaming Netflix a fait part de comptes trimestriels relativement décevants, mais le titre progressait en cotations après-Bourse grâce aux projets du groupe dans les jeux vidéo.



Plusieurs poids lourds de la cote américaine doivent dévoiler leurs performances trimestrielles aujourd'hui avant l'ouverture de New York, dont Coca-Cola, Johnson & Johnson ou Verizon.



En Europe, le début de journée a été marqué par les publications d'ASML, Novartis et SAP.



Pour les analystes, l'un des éléments déterminants de la tendance à Paris va être la capacité du CAC à renouer avec l'ex-support majeur des 6400 points.



'Le franchissement à la baisse des 6480 points puis la cassure des 6350 points ont fragilisé la configuration en intraday', estiment ainsi les équipes de Kiplink Finance.



'Les vendeurs ont pris l'ascendant, en atteste l'orientation des différentes moyennes mobiles', poursuit la société de gestion parisienne.



Pour Kiplink, le biais restera baissier à Paris tant que les cours évolueront en dessous de la barre des 6350 points, un seuil qui fait désormais office de résistance.



Du coté des valeurs, Plastic Omnium vise désormais une marge opérationnelle d'au moins 6% du chiffre d'affaires en 2021 et une génération de cash-flow libre significativement supérieure à 220 millions d'euros. Au premier semestre, l'équipementier automobile a réalisé un résultat net part du groupe de 142 millions d'euros, après une perte de 404 millions un an auparavant.



Alstom annonce avoir réalisé l'émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, émission dont le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 2,4 fois.



Vallourec annonce une révision à la hausse de ses perspectives pour l'année 2021, visant désormais un résultat brut d'exploitation entre 475 et 525 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible entre -240 et -160 millions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.