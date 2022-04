CAC40 : poursuit sur sa lancée porté par de bons trimestriels

Après avoir gagné près de 1,4% hier, la bourse de Paris poursuit ce matin sur sa lancée: le CAC40 progresse de près de 1,%, autour des 6.710 points.



Si de nombreuses incertitudes demeurent - que ce soit autour du conflit en Ukraine, de la poussée de l'inflation ou encore du rythme du resserrement monétaire de la Fed - les marchés profitent des bons trimestriels d'entreprises ainsi que d'une accalmie sur le plan des rendements obligataires.



En effet, sur le marché des taux, le rendement des Treasuries à dix ans se détend vers 2,87% ce matin après avoir atteint en début de semaine un nouveau plus haut annuel, à 2,93%.



En Europe, le 10 ans allemand, considéré comme le taux de référence de la zone euro, reflue à 0,85%, tandis que les OAT françaises se tassent à 1,33% après avoir franchi mardi le seuil des 1,40%, du jamais vu depuis 2017.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance du climat des affaires en France au titre du mois d'avril. Celui-ci se dégrade légèrement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, qui perd un point à 106, mais reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Cette dégradation résulte notamment de la détérioration de la situation conjoncturelle dans le commerce de détail, alors que le climat se montre stable dans les services, s'éclaircit légèrement dans l'industrie et s'améliore dans le bâtiment.



Le climat de l'emploi se dégrade lui aussi légèrement : son indicateur perd un point à 112, du fait principalement du recul des soldes d'opinion relatifs à l'évolution récente et à venir des effectifs dans les services hors agences d'intérim.



Hier soir, Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affrontaient à l'occasion du traditionnel débat d'entre-deux tours. Après près de trois heures d'échanges dans lesquels il est apparu détendu et offensif, le président sortant devrait conserver sans peine sa place de favori des sondages - un élément qui contribue également à rassurer les investisseurs.



Outre l'élection présidentielle de dimanche, la fin de semaine s'annonce aussi chargée en matière de résultats d'entreprises. Aux Etats-Unis on attend notamment d'ici demain les résultats trimestriels d'American Express, AT&T et Verizon.



La politique monétaire reste également au coeur des débats à l'approche des prises de parole très attendues de Jerome Powell, le patron de la Fed, et de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, à l'occasion des réunions de printemps organisées par le FMI et la Banque mondiale.



Quelques indicateurs figurent aussi à l'agenda économique du jour, dont les indicateurs avancés du Conference Board, les inscriptions aux allocations chômage et l'indice de la Fed de Philadelphie aux Etats-Unis.



Les derniers chiffres des prix à la consommation au sein de la zone euro permettront de surcroît de se faire une idée plus précise quant à la trajectoire adoptée par l'inflation dans la région.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Carrefour a publié hier soir un chiffre d'affaires TTC en progression de +3,4% en comparable (LFL) à 20 239 ME au 1 er trimestre (+7,1% à changes constants).



Le distributeur de matériel électrique Rexel indique avoir enregistré des ventes de près de 4,38 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2022, en croissance de 31,4% en données publiées, et de 16% en données comparables et à nombre de jours constant.



Getlink annonce un chiffre d'affaires consolidé du Groupe en croissance de 46 % à taux de change constant, à 227,8 millions d'euros au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021.



Enfin, Alstom annonce avoir signé un contrat-cadre avec le ministère des Transports de l'Etat australien du Victoria, pour la fourniture de 100 tramways nouvelle génération (TNG) à plancher bas Flexity destinés au plus grand réseau urbain de tramways du monde.



