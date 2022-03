CAC40 : près de 6% de gain hebdo malgré les incertitudes

Après avoir évolué en territoire négatif tout au long de la journée, la bourse de Paris achève finalement la séance du jour en grappillant 0.12%, à 6.620 points, signant une hausse hebdomadaire de plus de 5.5%.



Ailleurs en Europe, les mouvements des marchés sont également très limités, l'E-Stoxx50 et Londres grappillent 0.1% tandis que Francfort cède 0.2%.



A Wall Street, si le Dow Jones recule de 0.2%, le S&P500 gagne 0,3% et Nasdaq se détache avec +1%.



Outre-Atlantique, les investisseurs ont d'ailleurs pu prendre connaissance aujourd'hui de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board : celui-ci a augmenté comme prévu de 0,3% en février pour s'établir à 119,9, après une baisse de 0,5% en janvier et une hausse de 0,8% en décembre 2021.



Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis de février ont diminué de -7,2% par rapport à janvier 2022, et de -2,4% par rapport à février 2021, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). En rythme annualisé, les ventes s'établissent à 6,02 millions d'unités.



La NAR précise que sur un an, le stock de logements invendus a légèrement augmenté pour s'établir à 870 000 fin février (contre 860 000 un mois plus tôt), ce qui représente 1,7 mois de stock, au rythme actuel des ventes.



Par ailleurs, le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 15% en un an, à 357 300$, soit une inflation continue de prix depuis 120 mois consécutifs, la plus longue séquence jamais enregistrée (les taux hypothécaires ont franchi le cap des 4% en début de semaine pour s'établir à 4,15% jeudi).



De ce côté-ci de l'Atlantique, en Ukraine, les troupes russes poursuivent leur offensive, jour après jour, notamment à Lviv, Mukolaïv et Marioupol. Dans ce contexte, la Commission européenne a fait savoir que sa task force ' geler et saisir ' allait intensifier son action à l'international pour assurer la mise en oeuvre des sanctions contre les oligarques russes et biélorusses.



Alors qu'hier les marchés évoquaient un possible défaut de paiement de la Russie, il semble que Moscou ait été en mesure d'honorer ses dettes en effectuant ses paiements obligataires libellés en dollars. Plusieurs médias rapportent en effet que JP Morgan Chase a pu recevoir les paiements attendus de la part de la Banque centrale russe, écartant ainsi le risque de défaut à très court terme.



'Néanmoins, les investisseurs sont restés prudents après que le Kremlin a réfuté les affirmations selon lesquelles des progrès majeurs avaient été réalisés dans les pourparlers de paix en Ukraine', soulignait jeudi un analyste de Wells Fargo.



L'Euro subit une consolidation de -0,3% vers 1,1064$ après un gain de +1,5% depuis lundi: le rendement des OAT et des Bunds se détend de -3Pts de base (à 0,817% et 0,361%), mais cela ne fait pas de différence avec les T-Bonds qui effacent -4Pts à 2,149%.

Le pétrole se stabilise vers 107$, au plus haut de la semaine, le WTI plafonne vers 104$ sur le NYMEX, l'Or est stable, autour de 1928 dollars l'once.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Wendel publie un ANR par action à fin 2021 très proche de son plus haut historique, à 188,1 euros, en hausse de 20,1% sur un an, et annonce un dividende ordinaire annuel de trois euros par action, en progression de 3,4%.



EDF annonce le lancement et les modalités d'une augmentation de capital d'un montant de plus de 3,1 milliards d'euros avec maintien du DPS, opération à laquelle l'État français prendra part à hauteur de sa participation de 83,88% dans le capital (soit 2,6MdsE).



EssilorLuxottica fait part de la finalisation de son accord avec CooperCompanies pour SightGlass Vision, joint-venture visant à accélérer la commercialisation des technologies innovantes de verres ophtalmiques et de solutions de contrôle de la myopie.



Enfin, Air Liquide annonce avoir lancé un investissement échelonné de plus de 300 millions d'euros dans quatre unités de production de pointe au Japon, pour produire plus de 1,5 million Nm3 par an d'azote et d'autres gaz de très haute pureté.





