CAC40 : préserve l'équilibre à l'issue d'une porte de saloon

La Bourse de Paris /s'en tire bien avec une clôture à l'équilibre (-0,04%p) dans un contexte 'portes de saloo': le CAC ouvrait sur un gros 'gap' à la baisse de près de -100Pts à 6.421 mais les 1,5% de repli initiaux ont été repris et le CAC40 gagnait même +0,2% avec la réouverture de Wall Street.

A 18H, la hausse rester très proche des valeurs initiales avec un gain de 0,7% du Dow Jones (dopé par les +11,5% de Merck qui annonce la possible commercialisation d'un antiviral réduisant de 50% les hospitalisations pour cause de Covid), de +0,5% du S&P500 et +0,2% du Nasdaq (Biontech perd symétriquement -9,5%, Moderna -7,5%).

Le Russell-2000 se détache avec un gain de +1%... le risk-on est-il déjà de retour ?



Paris est désormais en hausse à 6.530 points, dans un contexte d'inquiétudes notamment autour de la montée de l'inflation et des prix de l'énergie.

L'Euro-Stoxx50 a suivi la même trajectoire surréaliste et affiche un score nu après -1,4% ce matin.

En Asie, la Bourse de Tokyo a chuté de 2,4% ce vendredi.



'Un changement est en train de se produire alors que le sentiment d'aversion au risque se propage aux marchés obligataires et que les rendements baissent progressivement', s'inquiète Danske Bank.



'Si les tendances de marché actuelles se poursuivent, on devrait assister à la fin de la surperformance des titres 'value' et, par conséquent, aussi voir une sous-performance des valeurs bancaires', poursuit la banque.



Côté statistiques, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 57,5 en août à 55 en septembre, affichant ainsi son plus faible niveau depuis janvier, mais continuant de signaler une forte amélioration de la conjoncture du secteur.



Dans la zone euro, la croissance du secteur manufacturier a de nouveau ralenti au mois de septembre, passant de 58,6 le mois dernier, contre 61,4 en août, selon la version définitive de l'enquête IHS Markit réalisée auprès des directeurs d'achat (PMI).



Outre-Atlantique, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8% en août par rapport au mois précédent aux Etats-Unis (+0,7% attendu), d'après le Département du Commerce.



Pour leur part, leurs revenus ont progressé de 0,2%, là aussi en ligne avec les anticipations des économistes. En rythme annuel, le taux de hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,1 point à +4,3% en août (et s'est maintenu à +3,6% hors énergie et alimentation), taux 'core' PCE progresse de +0,3% à +3,3% annuel.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Air Liquide (+1,2%), TotalEnergies et Vinci Concessions indiquent s'associer à d'autres grands acteurs industriels internationaux pour créer le plus grand fonds mondial dédié au développement des infrastructures d'hydrogène décarboné.



Eurofins a annoncé vendredi qu'un juge américain avait rendu un arrêt favorable à sa filiale Viracor en invalidant les revendications formulées par un concurrent sur l'un de ses brevets.



Thales fait savoir que son conseil d'administration, réuni le 30 septembre, a décidé de verser un acompte sur dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2021 en cours, acompte qui sera détaché le 7 décembre et mis en paiement le 9 décembre.



Enfin, Orange (-1%) annonce avoir décidé d'accélérer le développement d'Orange Bank, avec une augmentation de capital de 230 millions d'euros qui permettra d'accélérer les chantiers de croissance prévue dans le plan stratégique de la banque.



