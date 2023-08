CAC40 : progresse de 0,6% dans le vide, WStreet sans tendance

Le CAC40 cède quelques fractions depuis 15H50 et s'éloigne un peu de la barre des 7.300 : l'indice se maintient cependant aisément dans le vert avec +0,6%, à parité avec le DAX mais légèrement en retrait par rapport à l'E-Stoxx50 (+0,8%) qui reste soutenu par ASML et ses +3%.

Les volumes sont inexistants à Paris (1,1MdsE) ce qui rend la progression non significative tant il est facile de manipuler les cours.



Le CAC est logiquement tirée par STMicro (+2,4%) après le bond de +2,8% de l'indice 'SOX' lundi soir,

Les 'technos' soutiennent également Wall Street (le Nasdaq avance de +0,4%) tandis que le Dow Jones cède -0,4%... donc globalement, pas de direction, et le 'chiffre du jour' n'y change rien.

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé de 2,2% le mois dernier par rapport à juin, à 4,07 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian a atteint 406.700 dollars, en progression de 1,9% sur un an (de riches acheteurs qui n'ont nul besoin d'emprunter restent bien présents), et le stock de maisons existantes invendues s'est accru de 3,7% sur un mois à 1,11 million à fin juillet, soit 3,3 mois au rythme d'écoulement actuel.



La publication mercredi soir des résultats trimestriels du concepteur de puces américain Nvidia permettra de savoir si l'engouement des marchés pour l'IA reste entier.

Wall Street a rouvert sans direction avec -0,1% pour le Dow Jones et +0,1% sur le S&P500.

Les volumes d'échanges et les variations devraient également rester limitées outre-Atlantique ce mardi en l'absence d'événements économiques majeurs et de résultats d'entreprises de premier plan.



Les intervenants, en position d'attente, sont à la recherche du prochain élément susceptible de faire remonter les indices, ou au contraire alimenter le climat de prudence des dernières semaines.



Avec le symposium de Jackson Hole, qui débutera jeudi, les investisseurs espèrent une amélioration du sentiment général qui leur permettrait de rompre avec la phase d'aversion au risque qui a récemment secoué les marchés.

Aux Etats Unis, la tendance continue de se dégrader sur les T-Bonds (+1,5Pts à 4,35%) alors même que seuls 13% des investisseurs croient à une hausse de taux mi-septembre: le 'problème' (la tension des taux) résulte donc de causes nouvelles, et ce n'est pas rassurant.

'Le marché monétaire prévoit que les taux d'intérêt aux Etats-Unis vont rester pendant une grande partie de l'année 2024 au-dessus de 5%, ce qui soutient le dollar (absence de perspective de récession, donc aucune baisse des taux à venir)', expliquent les équipes de DeftHedge.



En Europe, les OAT et les Bunds calent in-extrémis sur leurs pires niveaux de l'année (fin février) et une détente symbolique s'amorce avec -4,6Pts sur les OAT à 3,20% et -3,6Pts sur les Bunds à 2,67%.



L'agenda macroéconomique s'annonce relativement mince aujourd'hui, avec tout de même la publication avant l'ouverture de Wall Street des ventes de logements anciens aux Etats-Unis, qui permettra d'évaluer la santé du marché américain de l'immobilier.



Le billet vert faiblit un peu face à l'euro, qui remonte vers 1,0920$/euro, les cambistes se résignant à attendre un signal des banquiers centraux à deux jours de l'ouverture de Jackson Hole.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies indique avoir signé un accord avec CapeOmega Carbon Storage, pour lui racheter sa participation de 40% dans le permis d'exploration ExL004 pour du stockage de CO2 (projet Luna), en Mer du Nord norvégienne.



Ubisoft annonce une transaction lui octroyant les droits de 'cloud streaming' pour Call of Duty et tous les autres titres d'Activision Blizzard à sortir au cours des 15 prochaines années, une fois que l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft aura été finalisée.



Enfin, Orpea annonce un tirage de 200 millions d'euros au titre du financement 'new money', consenti par ses principaux partenaires bancaires, un montant qui correspond à la totalité du Crédit D1B et qui fait suite à un premier tirage de même montant le 2 juin ( Crédit D1A).



