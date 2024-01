CAC40 : prudence en attendant la réouverture de Wall Street

La Bourse de Paris débute la séance sur une note négative mardi matin alors que la Bourse de Tokyo a interrompu sa séquence haussière et dans l'attente d'une reprise des échanges à Wall Street suite à un week-end prolongé. L'indice CAC40 recule de 0,6% vers 7368 points.



La séance devrait être plus animée que la veille sur les marchés d'actions avec la réouverture de Wall Street après le week-end de trois jours de 'Martin Luther King Jr. Day'.



Le CAC avait achevé la séance d'hier sur un recul de 0,7% à 7411 points, repassant sous sa résistance intermédiaire des 7450 points dans des volumes particulièrement limités avec à peine deux milliards d'euros échangés.



Les contrats à terme sur les indices de référence de la Bourse de New York suggèrent pour l'instant une reprise dans le rouge.



Sans surprise, Donald Trump a remporté hier la primaire républicaine de l'Iowa, consolidant son statut de favori au sein du 'Grand Old Party' en vue du scrutin présidentiel de novembre.



Les investisseurs seront notamment attentifs à la publication des résultats de Goldman Sachs et Morgan Stanley en avant Bourse, deux géants bancaires dont les propos seront suivis de près en raison de leur poids dans l'économie américaine.



En Europe, l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands a été publié. Il a de nouveau enregistré une légère augmentation dans l'enquête actuelle de janvier 2024. À 15,2 points, il est supérieur de 2,4 points à la valeur de décembre 2023.



En Asie, la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,8% mardi après avoir touché la veille un point haut de 34 ans, c'est-à-dire depuis mars 1990, sur fond de solides fondamentaux économiques et de la bonne santé des entreprises nippones.



Signe du moindre appétit des investisseurs pour les actifs les plus risqués, le dollar, considéré comme une valeur refuge, remonte face à l'euro, qui recule vers 1,09.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'établit à 3,95%. Son équivalent allemand ressort à 2,23%.



Les cours du pétrole consolident modestement après leur forte remontée de la semaine passée, due aux tensions en mer Rouge qui voient les rebelles Houthis perturber le passage des navires via ce canal maritime.



Le Brent grignote 0,2% à 78,8 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est stable à 73,1 dollars.



