CAC40 : pullback assez marqué en intraday, volumes ridicules

La bourse de Paris a profité ce jeudi matin de la détente des taux (post-PMI) et de l'effet Nvidia.

En nette hausse ce matin (le CAC gagnait 1,3% vers 7343 pts), le CAC a reperdu plus de 100Pts sur ses 'plus hauts du jour' pour tester 7.333 avant de se reprendre un peu vers 7.250Pts (+0,1%): la fin de séance s'annonce incertaine.

Wall Street n'aide pas vraiment à y voir clair : le S&P500 grappille 0,1%, le Dow Jones +0,3%... et le Nasdaq s'effrite de 0,1%: il seraitplus nettement dans le rouge sans le bond de +4,5% de Nvidia qui tutoie les 500$ (nouveau record).



La bourse Paris reste soutenue par Danone (+1%) et Total (+0,8%) mais les volumes continuent de fondre puisqu'il ne s'est échangé que 900MnsE en 7 heures malgré une volatilité de 1,5% en intraday.



Les marchés obligataires se stabilisent après leur nette détente de la veille (-15Pts): les T-Bonds US restent parfaitement stables vers 4,2000% (le '2 ans' affiche 5%) alors que la Fed s'apprête à renoncer à ses hausses de taux (et peut-être à les baisser en 2024).



Le marché obligataire attend désormais le discours de Jerome Powell à Jackson Hole vendredi dans l'espoir d'y trouver de nouveaux indices sur la possibilité d'une politique monétaire moins restrictive.

Le Dollar gagne encore quelques fractions face à l'Euro, vers 1,0830.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Engie annonce avoir signé un accord ferme pour l'acquisition de 100% de Broad Reach Power, société basée à Houston (Texas) et spécialisée dans les activités de stockage par batterie, auprès des fonds d'investissement EnCap et Apollo.



TechnipFMC a annoncé jeudi avoir remporté un contrat 'significatif' auprès de TotalEnergies dans le cadre du développement du champ pétrolier de Girassol en Angola.





