CAC40 : quasi stable malgré la croissance chinoise

La Bourse de Paris est proche de l'équilibre ce mercredi matin malgré les bons chiffres sur la croissance chinoise qui contrebalancent les tensions persistantes au Proche-Orient. L'indice CAC40 grignote 0,1% à 7040 points.



Les investisseurs ont été rassurés cette nuit par l'annonce d'une croissance économique plus forte que prévu en Chine lors du troisième trimestre, qui laisse penser que l'activité dans le pays est en train de passer un creux.



Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 4,9% en glissement annuel sur le trimestre écoulé, selon des données publiées mercredi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



'La croissance été principalement tirée par la consommation des ménages, qui ont puisé dans leur épargne', expliquent les analystes de Commerzbank, qui évoquent toutefois une croissance 'loin d'être solide'.



'Une politique monétaire plus favorable, même modeste, pourrait être mise en place d'ici à la fin de l'année ou l'an prochain afin de soutenir la reprise économique', soulignent-ils.



La tendance haussière devrait néanmoins être limitée par les tensions géopolitiques au Proche-Orient, où l'explosion d'un hôpital dans la bande de Gaza a fait des centaines de morts.



Certains observateurs craignent que cette frappe ne compromette les efforts diplomatiques déployés par les Etats-Unis afin de contenir le conflit entre Israël et le Hamas, qui étaient accueillis favorablement par les marchés.



Ces tensions favorisent d'ailleurs les actifs refuges, comme l'or, qui progresse de 0,3% à 1.949,3 dollars l'once, un plus haut d'un mois.



Les investisseurs suivront aujourd'hui les comptes financiers de plusieurs poids lourds de la cote dont, Morgan Stanley et Procter & Gamble, qui seront suivis dans la soirée des publications très attendues de Tesla et Netflix.



Côté indicateurs macroéconomiques, les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 4,3% en septembre 2023, contre 5,2% en août selon Eurostat. Un an auparavant, il était de 9,9%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 4,9% en septembre 2023, contre 5,9% en août. Un an auparavant, il était de 10,9%.



Outre-Atlantique, les permis de construire et les mises en chantier devraient toujours pâtir du resserrement des conditions de crédit, même après leur plongeon du mois d'août.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts du Trésor américain à 10 ans renoue, à près de 4,85%, avec ses récents plus hauts suite à la parution hier de solides indicateurs renforçant le scénario de nouvelles hausses de taux par la Fed.



De leur côté, les cours du brut repartent à la hausse suite à la frappe de l'hôpital Ahli Arab, qui alimente les inquiétudes quant aux perspectives de la région.



'Le pétrole pourrait durablement augmenter si les Etats-Unis décident de renforcer les sanctions à l'égard de l'Iran - pays suspecté d'avoir donné son aval aux attaques du Hamas', rappellent les équipes de DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque de change et des matières premières.



Le Brent grimpe de 1,8% à 91,6 dollars le baril tandis que le brut léger américain (WTI) bondit de plus de 2% à 88,5 dollars.



