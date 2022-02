CAC40 : rattrape une partie des pertes, le Nasdaq en hausse

La bourse de Paris achève la séance du jour sur une perte de 1,39%, à 6.658 pts, limitant finalement la casse après avoir lâché jusqu'à 3% dans la matinée.



L'indice parisien a profité de la résilience des places asiatiques ce matin (Tokyo a fini en hausse de +0,2%, Hong-Kong et Shenzhen de +0,3%), imitée par les indices US, avec un Nasdaq à +0,4% et un Dow Jones remonté de -1,5% à -0,6%.



Les marchés semblent ainsi continuer à faire le pari du succès de la diplomatie et de la désescalade en Ukraine alors qu'Ursula von der Leyen réitère que Kiev a vocation à rejoindre l'UE.



Dans le même temps V.Zelensky agite frénétiquement le chiffon rouge de l'adhésion à l'OTAN alors que des pourparlers se tiennent au même moment entre négociateurs ukrainiens et russes sous l'égide de la Biélorussie.



Chez nos voisins, un optimisme prudent se dessine cet après-midi : le DAX30 se montre un peu plus résilient avec -0,7% et la bourse de Londres limite la casse avec -0,4%.



Londres gèle par ailleurs les avoirs des oligarques proches de V.Poutine, coupe les ponts avec les banques russes. Sberbank se désintègre de -75% à Londres, une faillite de ses filiales européennes semble imminente alors que ses clients retirent tous leurs avoirs.



Les Européens ne cessent d'accumuler les sanctions au fil des heures -reprises à leur compte par les suisses- alors que les combats se poursuivent pour l'instant en Ukraine et que Vladimir Poutine a réveillé hier le spectre d'un conflit nucléaire sur le continent en demandant à son armée de mettre ses forces dissuasives en 'alerte'.



Il s'apprête à dévoiler en fin d'après-midi des contre-sanctions alors que le rouble chute de près de 20% (il en perdait le double ce matin avant que la banque centrale russe ne monte son taux directeur de 9,5% à 20%).



L'autre initiatives qui peut mener soit à un succès diplomatique soit à une dangereuse escalade, c'est l'annonce que l'Europe prévoit d'envoyer près de 500 ME d'armes létales et d'équipements militaires afin d'appuyer la résistance ukrainienne.



C'est un moment charnière pour notre Union', a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Mais ce serait une 'guerre par procuration' qui risque d'entrainer les relations bilatérales vers le 'point de non-retour' a averti V.Poutine.



Parmi les basculements les plus marquants, l'Allemagne envisage de prolonger la vie de ses centrales nucléaires, de doubler son budget armement (enveloppe de 100MdsE pour moderniser son armée) et s'autorise l'exportation d'armes létales au profit de belligérants de pays qui reçoivent un soutien militaire de l'UE.



C'est un triple renoncement à des principes 'intangibles' qui datent de une ou plusieurs décennies.



Dans ce contexte de tensions extrêmes, 'les investisseurs continuent de se tourner vers le dollar américain (il gagne 0,5% face à l'Euro vers 1,120 qui finit cependant la journée loin des plus bas, autour de 1,1140$) comme valeur d'échange de réserve, mais également vers le cours de l'or', pronostique Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



L'once d'or évolue actuellement autour de 1900$ (rien de spectaculaire), tandis que le baril de 'Brent' gagne plus de 2%, autour des 100,5$.



Les stratèges s'attendent donc à ce que les marchés financiers restent soumis à une forte volatilité cette semaine, au gré des informations et des rumeurs entourant l'évolution du dossier ukrainien.



A Paris, les spécialistes de l'armement Thales et Dassault Systèmes signent les plus fortes progression du CAC40, gagnant respectivement 12% et 4%.



Dans l'actualité des valeurs françaises, les valeurs bancaires sont lourdement pénalisées par la rupture des liens avec leurs homologues russes et la quasi impossibilité d'y développer leur business: Sté Générale lâche 9,9%, BNP-Paribas -7,5%, Crédit Agricole -5%.

Très exposé sur la Russie, Renault lâche encore -6,5%, de même que son fournisseur Valéo (-6,4%).



TotalEnergies (-5,5%) annonce avoir remporté une concession maritime auprès du Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). Ce contrat porte sur le développement d'une ferme éolienne en mer au large de New York et du New Jersey et a été obtenu pour un montant de 795 millions de dollars (100%) conjointement par TotalEnergies et EnBW.



Sanofi fait part de données de phase III de dernière minute présentées au Congrès annuel de l'AAAAI 2022, montrant que Dupixent (dupilumab) améliore significativement les signes et symptômes de l'oesophagite à éosinophiles à 24 semaines, chez des patients de 12 ans et plus.





