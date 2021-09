CAC40 : rebond contrarié par W-Street à la veille 4 sorcières

La Bourse de Paris a reperdu la moitié de ses gains au cours des 3 dernières heures de la séance, passant de près +1,2% (au-delà de 6.660) vers +0,6% (sous 6.622), dans un volume moyen de 3,8MdsE.

L'Euro-Stoxx50 reprend également +0,6% à 4.178 après avoir tutoyé les 4.190, mais sans conviction à la veille des '4 sorcières' alors que Wall Street déçoit en ne transformant pas l'essai du rebond de la veille : le S&P500 cède ce soir -0,7%, le Dow Jones -0,6%.



Les investisseurs ont découvert en début d'après-midi une nouvelle série d'indicateurs manifestement 'trop bons' qui confirment la vigueur du redressement de l'économie américaine.

Les ventes de détail du mois d'août aux États-Unis ont rebondi de 0,7% près une baisse de 1,8% en juillet (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,1%), selon le Département du Commerce, là où le consensus attendait une contraction de -0,8%.



Le consensus est pris à contrepied sur toute la ligne puisqu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont augmenté de 1,8% en juillet (après un repli de 1% le mois précédent), là où les économistes craignaient en moyenne une petite baisse.

La meilleure surprise provient de l'indice 'Philly Fed' qui a grimpé à de 11 points pour s'établir à 30,7 ce mois-ci ,alors que les économistes prévoyaient une stagnation vers 19, contre 19,4 en août.



Si le sous-indice des nouvelles commandes a baissé de sept points à 15,9, le bond de celui des livraisons actuelles, qui a grimpé de 11 points à 29,9, a permis de plus que compenser son repli.

Enfin, toujours selon selon le Département du Commerce, les stocks des entreprises aux Etats-Unis s'accroissent de 0,5% en juillet, au même rythme que les ventes des entreprises américaines, et le ratio stocks/ventes se contracte à 1,25, contre 1,36 fin juillet 2020.

L'un des 'faits du jour', c'est la vigoureuse remontée du Dollar de +0,5% vers 1,1760/E, du fait de la robustesse des chiffres ci-dessus.



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Vivendi (+0,4%) annonce que son directoire a accepté de proposer 24,10 euros par action pour racheter les 25.305.448 actions Lagardère (+19,5%) que détient Amber Capital, représentant 17,93% du capital et 14,34% des droits de vote théoriques.

Alstom (+4,4%) prend la tête du CAC40 mais illustre une séquence de type 'portes de saloon'.

Virbac séduit une nouvelle fois le marché en pulvérisant les attentes: le titre qui bondit de +10,3% inscrit un nouveau record absolu de 370,5E.



Thales (stable) fait part de la décision des autorités australiennes de se doter d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire à travers un partenariat avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Une décision qui marque l'arrêt du programme AFS de construction de sous-marins conventionnels de nouvelle génération pour Thalès... qui confirme toutefois ses objectifs financiers 2021.



Enfin, TF1 annonce que sa filiale Newen prend une participation majoritaire dans Flare Film, groupe basé à Berlin qui produit des films de cinéma et des documentaires, et a développé une structure dédiée aux séries en 2020, Flare Entertainment.





