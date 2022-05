CAC40 : rebond partiel après le trou d'air de la veille

Après avoir enregistré un recul de 1,66% hier, la bourse de Paris gagne ce matin près de 1%, au lendemain d'une journée marquée par la hausse des indices US (+0,26% pour le Dow Jones, +0,57% pour le S&P500 et +1,63% pour le Nasdaq).



Les investisseurs sont dans l'attente de la publication du communiqué de la Fed attendu mercredi soir après deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), et de la conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Depuis plusieurs semaines, l'institution basée à Washington prépare les esprits des investisseurs à une hausse de taux de 50 points de base demain, un scénario intégré à hauteur de 99,8% par les marchés selon le baromètre FedWatch compilé par l'opérateur boursier CME.



Pour autant, bon nombre d'opérateurs espèrent que le patron de la Fed signalera demain que la banque centrale est prête à temporiser son action afin de s'adapter au récent ralentissement de l'économie.



'Le président de la réserve fédérale pourrait (...) adoucir le ton quant aux prochaines hausses de taux, bien que de nouvelles soient attendues dans les mois qui viennent', estime Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans avance encore d'un point de base ce matin, à 2,99%, toujours au plus haut depuis 2018.



Cette deuxième séance du mois sera par ailleurs animée par de nouvelles publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres les chiffres des prix à la production industrielle et du taux de chômage en zone euro, attendues en fin de matinée.



Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie tomberont, elles, dans le courant de l'après-midi.



Toutes ces statistiques ne devraient pas manquer d'alimenter le débat sur la remontée des taux de la Réserve fédérale et le resserrement monétaire qui se profile aussi du côté de l'Europe.



Dans l'actualité des sociétés françaises, BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en croissance de 19,2% à 2,11 milliards d'euros au premier trimestre 2022 (+34% hors éléments exceptionnels et hors taxes soumises à IFRIC 21) et un résultat d'exploitation en hausse de 33,1% à 3,11 milliards.



Stellantis a annoncé mardi la signature d'un accord en vue d'acquérir 'Share Now', la co-entreprise d'autopartage créée en 2019 par les géants automobiles allemands BMW et Mercedes-Benz.



Enfin, Thales achève l'acquisition de RUAG Simulation & Training. Cette société de 500 salariés a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires avoisinant 90 millions d'euros.



