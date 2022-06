CAC40 : rebondit au-delà 5930, forte détente générale de taux

Le CAC40 efface 75% de ses pertes initiales: il remonte de -2,2% vers -0,5%... et il lui reste une heure pour terminer dans le vert et valider ainsi un signal technique positif.



A Wall Street, le Dow Jones et le S&P500 sont repassés de -1% à +0,4% à +0,5% après l'allocution du président de la Fed cet après-midi (à 15H30).



Le discours de Jerome Powell et ses arguments sans surprise (devant la commission des affaires bancaires du Sénat) rassurent.



Il n'a pas confirmé le 'all-in' contre l'inflation (pour reprendre la formule de Christophe Waller de la FED de Saint Louis) et affirme que la politique monétaire restrictive ne débouchera pas sur un risque de récession (anticipée par 45% des économistes aux Etats Unis).



Après la hausse de taux de 75 points de base décidée la semaine dernière, une première en 30 ans, un nouveau relèvement de 75 points de base des taux des fonds fédéraux ('fed funds') est envisagé à l'issue de la réunion prévue du 28 juillet... mais la FED 's'adaptera ensuite aux données dont elle disposera', et ce pourrait se traduire par une baisse des pressions inflationnistes : l'espoir d'un atterrissage en douceur renait.



Avant même que J.Powell prenne la parole, on observait une forte détente des taux (-15Pts de base en moyenne),

Les marchés obligataires européens se détendent fortement avec -16,5Pts sur nos OAT à 2,16%, -15Pts sur les Bunds à 1,615%, -17,5Pts sur les BTP italiens à 3,61%.

Outre-Atlantique, les T-Bonds affichent également -16Pts de base à 3,145% alors que le baril de pétrole chute de -5% vers 109$.



Du coté des valeurs, Faurecia (-8%) a annoncé le succès de son augmentation de capital de 705 millions d'euros visant à refinancer en partie l'acquisition de l'allemand Hella.



Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription va se traduire par l'émission de près de 45,5 millions d'actions nouvelles d'une valeur nominale de sept euros chacune, sur la base d'un prix de souscription unitaire de 15,5 euros.

Carrefour chute de -7% vers 17E avec la crainte d'une guerre des prix entre distributeurs.



Crédit Agricole a présenté son plan Ambitions 2025. Ce plan repose sur un fort potentiel de croissance organique avec un objectif de plus d'un million de clients supplémentaires. Le groupe vise un résultat net part du Groupe supérieur à 6 milliards d'euros et souhaite renforcer encore la rentabilité avec un retour sur fonds propres tangibles supérieur à 12 %.



Amundi a également dévoilé aujourd'hui son plan stratégique 2025, axé sur la poursuite de la croissance organique, le maintien d'un coefficient d'exploitation au meilleur niveau de l'industrie et un rendement élevé pour les actionnaires. Amundi dégagera une croissance annuelle moyenne du résultat net ajusté de 5% sur la période.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.