CAC40 : record absolu dans circonstances uniques en 1 siècle

Le 26 janvier 2024

La bourse de Paris (+2,4% vers 7.644, record absolu) nous offre un scénario qui ne se matérialise même pas une fois sur 1.000 (1 fois tous les 5 ans... en réalité, c'est encore beaucoup plus rare) : un énorme 'gap' d'ouverture, une surperformance de 2% par rapport à la moyenne des indices européens grâce à la hausse d'un seul titre, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de LVMH avec +14% (probablement la forte hausse de l'histoire en 24H) qui efface en une seule séance tout le terrain perdu depuis le 31 août 2023 (à 780E).

C'est également grâce à LVMH que l'Euro-Stoxx50 (+1,2%, mais 0% sans LVMH, Hermès et L'Oréal) se dirige vers un nouveau doublé historique record intraday (4.639) et de clôture (dans les mêmes eaux).



LVMH voit son statut de 1ère capitalisation du CAC40 renforcé de façon spectaculaire (soit 15,75% de l'indice, un record): les échanges sur le titre représentent près de 40% de l'activité du marché parisien (780MnsE) et les 39 autres se partagent les 1.100MnsE restants.



Si les résultats sont ressortis 'meilleurs que prévus', la hausse des profits n'est toutefois pas à '2 chiffres' comme ce fut le cas durant de nombreuses années... mais la frénésie des acheteurs, avec des ordres 'à tout prix' semble témoigner d'un 'short squeeze' monumental qui entraîne des rachats massifs à n'importe quelle condition.



Des rachats de 'short' s'opèrent à leur tour sur Pernod Ricard (+8%), Kering (+7,5%) ou encore +5,8% pour Hermès.



Le luxe, c'est 150% de la hausse du CAC40 ce vendredi et sur la semaine écoulée, 100% du gain du CAC40 depuis le 1er janvier... le tout en 1 seule séance et avec 3 titres 'pesant' 26% de la 'capi' du CAC40.



Le S&P500 gagne +2,6% en 2024 grâce à 3 valeurs, Paris repasse positif avec 1 seul .



Le groupe de Bernard Arnault a rapporté hier soir avoir réalisé en 2023 des ventes de 86,2 milliards d'euros, en croissance organique de 13 % par rapport à 2022 (+9% en publié). Le résultat net part du Groupe de LVMH s'élève à 15,2 milliards d'euros, en hausse de 8%.



Wall Street (+0,1%) efface ses pertes initiales et revoici le S&P500 et le Nasdaq Composite en lice pour un 6ème record consécutif... et un 7ème reste incertain pour le Nasdaq-100 plombé par le plongeon de -11,2% d'Intel) malgré la publication rassurant du chiffre le plus attendu de la semaine aux Etats Unis : l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à +2,6% en rythme annuel en décembre 2023, un taux stable par rapport à celui de novembre, selon le Département du Commerce.



Hors produits alimentaires et énergie, deux catégories habituellement volatiles, l'indice est toutefois passé de +3,2% à +2,9% d'un mois sur l'autre, une évolution là aussi conforme à celle anticipée par le broke



Autre chiffre très vigoureux : les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,7% le mois dernier par rapport à novembre aux Etats-Unis, pour des revenus en croissance de seulement 0,3% d'un mois sur l'autre, selon le Département du Commerce.



La progression des dépenses de consommation s'avère donc légèrement supérieure à celle de 0,5% anticipée par Jefferies, alors que celle des revenus des ménages américains se montre pleinement conforme à la prévision du broker



Côté Eurozone, la confiance des ménages français s'est améliorée à nouveau en janvier, à en croire l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne deux points à 91, mais reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).



En revanche, le moral des ménages allemands s'est sévèrement dégradé à l'approche du mois de février, selon l'enquête mensuelle de l'institut GfK, assombrissant encore le tableau de l'économie allemande en ce début d'année.



L'indice du sentiment du consommateur, calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès de 2.000 personnes, s'est enfoncé à -29,7 points, contre -25,4 au mois de janvier.



Le Brent se stabilise vers 82,1$ le baril tandis que l'euro grappille 0,2% face au billet vert, autour des 1,0865.



Sur le compartiment obligataire, le T-Bond à 10 ans (+2Pts) évolue autour des 4,15% tandis que son équivalent allemand de même échéance se tend également de +2Pts: le Bund gravite autour des 2,303%, nos OAT se dégradent de +2,7Pts vers 2,80%... mais cela n'a strictement aucune impact sur les actions avec environ +14% sur LVMH.



Dans l'actualité des sociétés, Stef affiche un chiffre d'affaires cumulé pour l'année 2023 de 4,44 milliards d'euros, en hausse de 6,8% (+0,7% à périmètre constant et hors ventes de marchandises pour la restauration hors domicile).



Rémy Cointreau (+16% sur des rachats massifs) annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 956,6 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de son exercice 2023-24, en recul de 26,7% en données publiées et de 22,7% en organique (soit +16,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2019-20).



Enfin, Conformément à ses annonces de fin d'année, Casino fait part de la réalisation de la cession de sa participation directe de 34,05% dans Exito, dans le cadre des OPA lancées aux Etats-Unis et en Colombie par le groupe Calleja.





