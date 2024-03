CAC40 : record de clôture en vue pour Paris et l'E-Stoxx50

La Bourse de Paris s'avance tranquillement vers une nouveau record de clôture, avec une marge d'une quinzaine de points puisque le CAC40 (+0,55%) se hisse vers 8.195, revenant à 0,3% de son record absolu 'intraday'.

Les volumes d'échanges sont une fois encore dérisoires avec 1,3MdE échangé en 8 heures de cotations.

L'Euro-Stoxx50 (+0,4%) remonte au contact des 5.000 et un zénith de clôture serait validé à 5.001 à 17H35 (cela semble bien parti pour).

La journée avait bien commencé avec le retour du Nikkei (+0,6%) au-dessus des 40.000Pts: les opérateurs nippons ont accueilli sans émotion la décision de la Banque du Japon (BoJ) de normaliser sa politique monétaire en remontant son taux directeur pour la 1ère fois depuis 17 ans, face à la résurgence de l'inflation et à la remontée des tensions salariales dans le pays.

A une large majorité, le comité de la BoJ a décidé de mettre fin à 8 années de taux négatifs et opté pour un taux directeur compris entre 0% et 0,1%, contre -0,1%.

Depuis le début de l'année, le Nikkei s'octroie désormais une progression de près de 19%, faisant jeu égal avec les incontournables 'Sept Magnifiques' américains ou les grands 'Grannolas' européens (GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, Astrazeneca, SAP et Sanofi).





A Wall Street, les indices US consolident la hausse de lundi avec le Dow Jones qui grappille 0,5% tandis que le S&P500 se maintient à l'équilibre.

Le Nasdaq-100 s'alourdit de -0,5% dans le sillage d'AMD (-6,5%), Marvell (-4%) et Nvidia (-2%).



Côté chiffres US, les mises en chantier de logements comme les attributions de permis de construire sont reparties à la hausse en février, selon les statistiques du Département du Commerce.

Les mises en chantier ont rebondi de 10,3% le mois dernier pour s'établir à 1.521.000 en rythme annualisé ajusté des variations saisonnières, un redressement bien plus marqué que prévu.



Le nombre de permis de construire délivrés en février a quant à lui progressé de 1,9% à 1.518.000 en rythme annualisé, un chiffre là encore supérieur aux attentes des marchés financiers.

Les économistes attendaient un rebond des deux statistiques en février après la météo défavorable du mois de janvier qui avait lourdement pesé sur le secteur de la construction résidentielle.



Les investisseurs se mettent maintenant à espérer que la Réserve fédérale américaine adoptera un ton également rassurant à l'issue de sa réunion de deux jours, qui débute aujourd'hui même.



Certains observateurs craignent toutefois que la banque centrale américaine prépare les esprits à seulement deux baisses de taux cette année, alors qu'elle tablait précédemment sur trois.



Au vu de la bonne santé de l'économie américaine, les marchés monétaires n'évaluent plus qu'avec une probabilité de 50,7% un assouplissement de taux en juin, selon le baromètre FedWatch.



Au final, une première baisse de taux pourrait n'intervenir qu'au troisième trimestre, loin des projections initiales des investisseurs qui espéraient en début d'année une réduction du loyer de l'argent dès le mois de mars.



'Et c'est peut-être cette situation qui pourrait pousser les marchés actions à consolider un peu', prévient Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



En Europe, l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne ressort en hausse pour un 8ème mois d'affilée : l'indicateur a gagné 11,8 points entre février et mars 2023 pour s'établir à 31,7 points, soit son plus haut niveau depuis 12 mois.



'La conjoncture économique en Allemagne est fragile, il sera donc intéressant de voir si les choses ont changé en mars avant la publication des indices PMI prévue jeudi', explique Danske Bank.



Sur l'obligataire, les Bunds se détendent 2,438%, nos OAT effacent -1,5Pt à 2,8750%.

Les T-Bonds US se détendent de -3,2Pts vers 4,308%, effaçant leurs pertes de la veille.

Sur le FOREX, le Dollar grappille encore quelques fractions (+0,2% face à l'Euro qui recule vers 1,0850$).

Le pétrole poursuit son rallye et teste désormais les 87,8$ à Londres (Brent) et les 83$ sur le NYMEX (WTI).

L'Or ne suit pas et reste encalminé vers 2.155$.





