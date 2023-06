CAC40 : recule vers les 7300pts, dégradation de l'obligataire

Aujourd'hui à 17:48 Partager

La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 1%, à 7314 points, notamment pénalisée par les reculs de Vinci (-4%) Air Liquide (-3,8%) ou encore Worldline (-2,6%), alors que Wall Street était fermée aujourd'hui en raison de la journée de commémoration de la fin de l'esclavage.



Au chapitre économique, la publication - vendredi - des indices PMI en Europe et aux Etats-Unis constituera le grand rendez-vous attendu sur les marchés mondiaux cette semaine.



Ces indicateurs devraient confirmer la très grande disparité qui existe actuellement entre le dynamisme du secteur des services et la faiblesse de l'industrie manufacturière.



Au niveau de l'obligataire, les gains de vendredi sont effacés avec un rebond de +6Pts des rendements : le Bund allemand à 10 ans se tend à 2,524%, celui de l'OAT vers 3,037% et le BTP italien affiche jusqu'à +10Pts à 4,14%, dans la perspective de prochaines hausses de taux de la part de la BCE.



Sur le marché des changes, le billet vert se redresse de +0,4% avec un euro à 1,0924 dollar, les cambistes paraissant désormais faire le pari d'un ralentissement économique Outre-Atlantique.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, à l'occasion du Salon du Bourget, la compagnie aérienne indienne IndiGo a passé à Airbus une commande ferme de 500 appareils de la famille A320, établissant ainsi le record du plus gros contrat d'achat unique de l'histoire de l'aviation commerciale.



TotalEnergies affirme qu'il sera, dès 2028, en mesure de produire un demi-million de tonnes de carburant aérien durable (SAF), en réponse à l'augmentation progressive des mandats européens pour le secteur aérien.



Thales fait part de la commande par le groupe indonésien PT Len Industri de 13 radars de surveillance longue portée Ground Master (GM) 400 Alpha, avec le système de commandement et de contrôle SkyView associé.



Enfin, Stellantis a annoncé lundi que son partenariat avec l'américain Archer, un constructeur d'aéronefs électriques destinés au milieu urbain, était entré en phase d'exécution.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.