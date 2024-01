CAC40 : refranchit les 7400 avec nouveaux records Nasdaq/S&P

Cette 1ère séance du terme boursier de février est prometteuse : la bourse de Paris a cependant effacé la moitié des ses gains initiaux (+1% vers 7.460 vers 9H10) avant de stabiliser et de maintenir une avance de 0,5%, autour des 7405/4.710 points, tirée par Cap Gemini (+3,3%), Alstom (+2,3%), BNP Paribas (+2%).

L'Euro-Stoxx50 gagne également à +0,5%, vers 4.470, alors qu'Amsterdam se détache avec +0,9%.

Wall Street était attendu en hausse dès ce matin et un 3ème record absolu consécutif sera battu par le Nasdaq-100 (et un second sur le 'S&P' et le Nasdaq Composite) qui s'inscrit en hausse de +0,5% vers 17.400 (le 'S&P', avec plus de 0,3% de gain, flirte avec 4.855).



A noter ce matin un véritable mini-krach à la bourse de Shenzhen avec -5,4% et -12,3% cumulé depuis le début de l'année (chiffres d'activité décevants publiés en Chine ce matin).

Le Hang-Seng à Hong Kong (-2,3% ce lundi et -12,2% annuel) a retesté ses planchers de fin octobre 2022 : il aligne 13 séances de baisse sur 15 depuis le 1er janvier et l'on observe une atmosphère de capitulation qui pourrait précéder quelques rachats à bon compte.

La semaine qui débute s'annonce dense côté du côté de l'économie, avec en point d'orgue la réunion de politique monétaire la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, qui précédera celle de la Fed, attendue la semaine prochaine.



Au vu des déclarations faites par sa présidente, Christine Lagarde, mercredi dernier à Davis, l'institut basé à Francfort devrait résister aux appels du marché en faveur d'une baisse des taux dès le mois de mars.



'Il est fort probable que les investisseurs soient déçus', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'A très court terme, ce n'est pas dans l'intérêt de la BCE d'en dévoiler trop sur la date de la première baisse des taux et sur le rythme du processus d'assouplissement', ajoute-t-il.



Compte tenu des interrogations qui entourent l'évolution de la politique monétaire en Europe comme aux Etats-Unis, les opérateurs vont se focaliser sur les résultats des entreprises, appelés à se multiplier cette semaine.



Les investisseurs espèrent notamment que les publication de nombreux poids lourds technologiques tels que Netflix, Tesla, IBM ou Intel, donneront un nouveau souffle au marché.



Ces annonces seront très suivies alors que Wall Street a établi de nouveaux records vendredi soir, toujours soutenue par la bonne forme des valeurs liées aux semi-conducteurs et à l'IA.



Plusieurs ténors européens de la cote doivent également publier leurs comptes au cours des jours à venir, dont ASML, LVMH, Nokia, SAP ou encore STMicroelectronics.



La semaine sera par ailleurs rythmée par les indices d'activité PMI pour l'Europe, attendues mercredi, puis la première estimation de la croissance américaine de quatrième trimestre, qui tombera jeudi.



Sur le compartiment obligataire, le mouvement de hausse des rendements des bons du Trésor américain se tasse un peu après un lourd +25Pts la semaine dernière sur toutes les maturités de 2 à 30 ans.

Le rendement du '10 ans' américain se détend de -6Pts à 4,087% et son équivalent allemand, le Bund de même échéance efface également -6Pts vers 2,245% et nos OAT -5,6Pts à 2,7700%.

Le Brent varie peu (à 78$ le baril à Londres), tandis que l'euro s'effrite de 0,1% face au billet vert, autour des 1,0885$/E.



La Française des Jeux (FDJ) grimpe de +5% après avoir publié un EBITDA courant de 675 millions d'euros au titre de l'année 2023, soit une marge de 25,1% pour un chiffre d'affaires de 2,62 milliards, en progression de 6,5% (+2,8% à périmètre comparable).



Crédit Agricole annonce l'acquisition d'une participation minoritaire de 7% au capital de Worldline, dans la continuité du partenariat stratégique entre les deux groupes, pour lequel la signature d'un accord engageant a été annoncée en juillet 2023.



Enfin, S.T. Dupont annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription destinée à lever 25 millions d'euros libérée soit en numéraire soit par compensation de créance.



