CAC40 : remonte vers 5680, 2 records absolus battus à WStreet

La Bourse de Paris (+0,33%) termine proche de ses plus hauts du jour (5.680) alors que Wall Street entame la journée sur de nouveaux records absolus du Dow Jones (+0,4% à 31.220) et du Russell2000 (+1,9% à 2.150). Le Nasdaq (+0,5% vers 13.190) pourrait également renouer avec ses records.



La hausse est encouragée par l'anticipation d'un plan de relance de 2.000Mds$ qui pourrait être présenté dès ce soir puis par la rechute des rendements obligataires.



'Nous savons que Biden a précédemment déclaré qu'il était en faveur de l'envoi de chèques de 2.000 dollars aux américains et (...) d'un 'soutien économique immédiat supplémentaire pour les familles et les petits entreprises', rappellent les équipes de Deutsche Bank.



Le programme de Biden devrait aussi s'attacher au financement de la lutte contre le Covid, y compris les vaccinations, les tests, la réouverture des écoles et la protection des travailleurs fédéraux de première ligne.



Jusqu'à la mi-journée, le CAC40 était tiraillé entre la hausse de +2,4% de Peugeot et la rechute de -2,5% de Carrefour (le gouvernement ayant fait connaître son hostilité à un rachat par Couche-Tard).



Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des finances et de la relance, a indiqué dans l'émission ' C à vous ' qu'un décret portant sur le contrôle des investissements étrangers en France lui permettrait d'approuver ou d'empêcher ce rapprochement.



Au chapitre économique, les investisseurs ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis: elles ont augmenté de près de +200.000 pour s'établir à 965 000, contre 784 000 (chiffre révisé) la semaine précédente (le consensus tablait sur 780.000 à 800.000).



La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 834.250, en hausse de 18 250 d'une semaine à l'autre.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 59 000 la semaine précédente, à 5 215 750... ce qui démontre l'urgence de délivrer des chèques de soutien aux ménages ne touchant plus d'allocation chômage.



Selon le Département du Travail, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,9% en décembre 2020 par rapport au mois précédent, progression un peu supérieure au consensus, mais de 0,4% seulement hors produits pétroliers.



De leur côté, les prix américains à l'exportation ont progressé de 1,1% en données brutes et de 1,3% hors produits agricoles. Par rapport à décembre 2019, les prix à l'importation et à l'exportation ont respectivement reculé de 0,3% et augmenté de 0,2%.



Le rendement des obligations du Trésor américain ne recule même plus, malgré les mauvais chiffres de l'emploi: le '10 ans' se dégrade même de 1,08% vers 1,10%, après les plus hauts d'un an établis en début de semaine vers 1,175%.



L'attention des investisseurs se tournera ensuite, à partir de demain, sur les premières publications de la saison des résultats d'entreprises, JPMorgan et Citigroup devant notamment dévoiler leurs comptes.

Blackrock vient déjà de publier une hausse de +19% de ses bénéfices au T4 (supérieur aux attentes de +12%): le ton est donné.



A Paris, Renault annonce la présentation de 'Renaulution', son nouveau plan stratégique. D'ici à 2023, il vise à atteindre plus de 3% de marge opérationnelle groupe, environ trois milliards d'euros de free cash-flow opérationnel de l'automobile cumulé (2021-23) et à réduire les investissements et dépenses de R&D à environ 8% du chiffre d'affaires.



D'ici à 2025, Renault vise une marge opérationnelle groupe d'au moins 5%, environ six milliards d'euros de free cash-flow opérationnel de l'automobile cumulé (2021-25), et un ROCE en hausse d'au moins 15 points par rapport à 2019.



Le groupe Peugeot annonce des ventes mondiales de 2,5 millions d'unités sur l'année 2020 dans un contexte de crise sanitaire. Les parts de marché sont en augmentation au 4e trimestre dans les principales régions, avec une progression significative en Afrique Moyen-Orient. En Europe, les ventes du Groupe se sont fortement redressées au cours du second semestre 2020 (+40% par rapport au premier semestre).



