CAC40 : remonte vers 7200 pts avant l'emploi US

Aujourd'hui à 10:52 Partager

La Bourse de Paris gagne près de 0,9% ce matin, autour des 7200 points, dans l'attente de la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis.



La dissipation du spectre d'un défaut de paiement des Etats-Unis pourrait inciter les investisseurs à revenir vers les actifs risqués en cette dernière séance de la semaine.



Le Sénat américain a approuvé dans la nuit un projet de loi prévoyant la suspension jusqu'en 2025 du plafond de la dette américaine, écartant ainsi le scénario d'un défaut de paiement qui aurait réduit à néant les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie.



Le principal rendez-vous de la journée interviendra à 14h30, avec la publication du rapport sur l'emploi en mai aux Etats-Unis qui indiquera si le marché du travail commence enfin à montrer quelques signes de ralentissement.



Les économistes prévoient autour de 190.000 créations de postes, après les 243.000 du mois précédent, alors que la moyenne des douze derniers mois s'établit à 222.000.



Comme lors des mois précédents, l'attention des investisseurs se portera sur la hausse des salaires, qui n'a eu de cesse de s'accélérer depuis un an.



Un chiffre inférieur aux attentes pourrait être bien accueilli par les intervenants de marché car il confirmerait la très forte probabilité d'une prochaine pause dans l'action de la Fed.



L'accumulation des signes de ralentissement économique a récemment poussé les investisseurs à revoir leurs anticipations en matière d'évolution des taux d'intérêt.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, les marchés évaluent désormais à près de 74% la probabilité d'un statu quo de la part de la Fed le 14 juin, contre moins de 36% la semaine dernière.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce qu'à la clôture de la période de souscription, 52.602 souscripteurs dans 94 pays, représentant 45,8% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à l'augmentation de capital qui leur était réservée, pour un montant de 353,9 millions d'euros.



Alpha MOS a annoncé hier soir avoir conclu, conformément au calendrier prévu, la deuxième étude clinique portant sur son dispositif non invasif de surveillance du glucose par analyse de l'haleine.



Carbios a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'intention avec le thaïlandais Indorama Ventures en vue de former une co-entreprise dédiée à la construction de leur usine commune de biorecyclage.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.