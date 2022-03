CAC40 : renoue avec les 6.500pts, regards tournés vers l'Asie

La bourse de Paris gagne près de 2,3% ce matin, et renoue avec les 6.500 points, dans le sillage de la performance signée hier par Wall Street (+1,8% pour le Dow Jones, +2,1% pour le S&P500 et +2,9% pour le Nasdaq).



Sur le front ukrainien, la confusion règne toujours: la reprise des négociations entre Ukrainiens et Russes est concomitante à l'annonce de nouvelles explosions dans la capitale ukrainienne. Dans ces conditions, il paraît impossible d'anticiper un quelconque scénario de sortie de crise à court terme.



La Commission européenne salue aujourd'hui l'accord intervenu au Conseil en vue de l'adoption d'un quatrième train de mesures restrictives à l'encontre de la Russie. 'Ces sanctions contribueront à accroître la pression économique sur le Kremlin et à saper sa capacité à financer son invasion de l'Ukraine', assure une nouvelle fois la Commission.



Dans ce contexte d'incertitudes permanentes, les investisseurs peuvent se tourner avec un peu plus de sérénité vers l'Asie: d'après plusieurs sources de marché, le vice-Premier ministre chinois Liu He aurait évoqué une série de mesures visant à soutenir l'économie et à stabiliser les marchés financiers.



Ces décisions pourraient notamment passer par des initiatives consistant à encourager les investisseurs institutionnels à accroître la part des actions au sein de leurs portefeuilles.



A Hong Kong, l'indice Hang Seng des entreprises chinoises a bondi de plus de 8% sur ces informations, tandis que l'indice CSI 300 des plus grandes sociétés chinoises cotées à Shanghaï et Shenzhen a pris plus de 4%.



La Bourse de Tokyo a fini, elle, sur des gains plus limités de 1,6%.



A Wall Street, les 'futures' sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture positive après les solides gains de la veille.



L'attention des marchés va également se tourner vers Washington, où la Réserve fédérale américaine dévoilera d'ici quelques heures ses décisions de politique monétaire.



Les investisseurs anticipent à la quasi-unanimité un relèvement des taux directeurs de 25 points de base, assorti d'une communication confirmant la poursuite de la hausse à l'issue de chacune des prochaines réunions de 2022.



Plusieurs statistiques figurent également à l'agenda du jour aux Etats-Unis, dont les prix à l'importation, les ventes de détail et les stocks des entreprises.



Dans l'actualité des valeurs françaises, TotalEnergies fait savoir que dans le cadre de son processus de sortie du Myanmar, annoncé en janvier dernier, PTTEP International a confirmé sa volonté de reprendre le rôle d'opérateur de Yadana et MGTC. PTTEP a fait connaître sa volonté de reprendre l'ensemble du personnel de la filiale du groupe français au Myanmar, et d'augmenter sa participation directe dans Yadana de sa quote-part des intérêts de TotalEnergies.



Atari indique que son conseil d'administration a décidé de soumettre à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 avril, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers Euronext Growth Paris.

Ce projet vise à lui permettre d'être admise aux négociations sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière.



Enfin, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Pernod Ricard annonce avoir signé avec un prestataire de services d'investissement (PSI) un contrat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant maximum d'environ 200 millions d'euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.